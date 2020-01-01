У ВНУ імені Лесі Українки обрали представника серед іноземних студентів

Унаслідок проведених анонімних виборів серед іноземних студентів Волинського національного університету імені Лесі Українки студентським представником обрали, який навчається на магістратурі факультету біології та лісового господарства.Про це йдеться на офіційному сайті ВНУ імені Лесі Українки.«Студентський представник – це обличчя університету, і в межах цієї посади він передаватиме інформацію про досвід закладу вищої освіти майбутнім студентам. Враховуючи мій багаторічний досвід навчання й участь у студентському житті ВНУ імені Лесі Українки, на мою думку, я навчився виділятися серед натовпу. Я дуже цілеспрямований, а тому впевнений, що ухвалені мною рішення матимуть великий вплив, зокрема рішення студентів навчатись у нашому ЗВО. Сподіваюся, що такі мої риси характеру, як ентузіазм, надійність і відданість, чудова комунікація, різноплановість й ініціативність, допоможуть у ситуаціях, коли не все йде як потрібно. Упевнений, що зможу використовувати досвід представника іноземних студентів ВНУ імені Лесі Українки, щоб надати майбутнім студентам і їхнім родинам уявлення про університетське життя та можливості навчання, заохотити, мотивувати та надихати їх розпочати, продовжити й успішно закінчити навчання у нашому ЗВО», - зазначив новообраний представник.