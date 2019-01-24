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В канали у луцькому парку випустили 600 кілограмів білого амура

В канали у луцькому парку випустили 600 кілограмів білого амура
У Луцьку в канали Центрального парку культуру і відпочинку імені Лесі Українки запустили 600 кілограмів білого амура.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник мера Луцька Ігор Поліщук.

Він зауважує, що білий амур – риба, що найкраще сприяє процесу біомеліорації та очищенню каналів від ряски та водоростів. На його думку, наступного року канали в луцькому парку будуть ще чистішими і привабливішими.

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В канали у луцькому парку випустили 600 кілограмів білого амура
В канали у луцькому парку випустили 600 кілограмів білого амура

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Теги: риба, парк, Луцьк
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Коментарі 1
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Надіюсь муніципали хоч цей раз їх вбережуть, чи знову виловлять
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