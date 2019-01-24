В канали у луцькому парку випустили 600 кілограмів білого амура

У Луцьку в канали Центрального парку культуру і відпочинку імені Лесі Українки запустили 600 кілограмів білого амура.Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник мера ЛуцькаВін зауважує, що білий амур – риба, що найкраще сприяє процесу біомеліорації та очищенню каналів від ряски та водоростів. На його думку, наступного року канали в луцькому парку будуть ще чистішими і привабливішими.