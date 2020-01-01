Богдана Шибу знімали з реєстрації на вибори мера Луцька через те, що він розсилав листівки померлим





За це свого часу територіальна виборча комісія зняла його кандидатуру з перегонів за крісло мера, пише



Нагадаємо, 15 листопада відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови. Його лучани обиратимуть з-поміж двох кандидатур: радника міського голови Ігоря Поліщука та колишнього мера міста Богдана Шиби.



Богдан Шиба був обраний міським головою у 2006 році. Проте вже тоді під час передвиборчої агітації він не раз опинявся в центрі скандалів.



Як з’ясувалося, він незаконно використав персональні дані жителів Луцька. За численні порушення виборчого законодавства в частині ведення передвиборчої агітації міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення зняти кандидатуру Богдана Шиби з реєстрації.



Зокрема, повідомляє ZIK, 13 березня 2006 року Луцька міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні розглянула численні скарги довірених осіб кандидатів на посаду міського голови щодо порушень виборчого законодавства суб’єктами виборчого права.



Майже всі скарги, які розглядали, стосувалися передвиборчої агітації з боку колишнього першого заступника голови Волинської ОДА, кандидата на посаду Луцького міського голови Богдана Шиби.



Річ у тім, що напередодні лучанкам від імені кандидата надійшли іменні листівки з привітанням зі святом 8 Березня. Богдан Шиба змушений був зізнатися, що для адресних привітань 70 тисяч лучанок використав списки виборців, які окружна виборча комісія надала уповноваженій особі від Блоку «Наша Україна».



Але в зв’язку з тим, що списки були дещо застарілими, привітання зі словами «Святковий настрій хай не полишає Вас ні на хвилину...» отримали люди, які померли за п'ять-сім років до того. Тому обурені родичі почали надсилати численні скарги у ТВК.



Відомо, що раніше, 3 березня 2006 року, кандидат на посаду Луцького міського голови Богдан Шиба вже отримував письмове попередження про порушення виборчого законодавства. Тож, зважаючи на повторні порушення, ТВК скасувала реєстрацію цього кандидата.



Коментуючи цю ситуацію, свого часу однопартієць Богдана Шиби і опонент на виборах Володимир Литвинюк зазначив: «Не ми їх знімаємо з реєстрації, а закон. Треба керуватися не доцільністю, а законом. Якщо кандидат вже порушує законодавство під час виборчої кампанії, то навряд чи він його дотримувався б, коли був би обраний на посаду міського голови. Лучани 2006 року вже не ті, які були у 2000 чи 2001 роках. Вони розумні, вільні і поважають закон».



Рішення ТВК Богдан Шиба оскаржив через суд і його таки допустили до виборів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Намагаючись сподобатися виборцям, кандидат на посаду Луцького міського голови Богдан Шиба порушував виборче законодавство і застосовував адмінресурс.За це свого часу територіальна виборча комісія зняла його кандидатуру з перегонів за крісло мера, пише ІА "Волинські Новини" Нагадаємо, 15 листопада відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови. Його лучани обиратимуть з-поміж двох кандидатур: радника міського голови Ігоря Поліщука та колишнього мера міста Богдана Шиби.Богдан Шиба був обраний міським головою у 2006 році. Проте вже тоді під час передвиборчої агітації він не раз опинявся в центрі скандалів.Як з’ясувалося, він незаконно використав персональні дані жителів Луцька. За численні порушення виборчого законодавства в частині ведення передвиборчої агітації міська територіальна виборча комісія ухвалила рішення зняти кандидатуру Богдана Шиби з реєстрації.Зокрема, повідомляє ZIK, 13 березня 2006 року Луцька міська територіальна виборча комісія на своєму засіданні розглянула численні скарги довірених осіб кандидатів на посаду міського голови щодо порушень виборчого законодавства суб’єктами виборчого права.Майже всі скарги, які розглядали, стосувалися передвиборчої агітації з боку колишнього першого заступника голови Волинської ОДА, кандидата на посаду Луцького міського голови Богдана Шиби.Річ у тім, що напередодні лучанкам від імені кандидата надійшли іменні листівки з привітанням зі святом 8 Березня. Богдан Шиба змушений був зізнатися, що для адресних привітань 70 тисяч лучанок використав списки виборців, які окружна виборча комісія надала уповноваженій особі від Блоку «Наша Україна».Але в зв’язку з тим, що списки були дещо застарілими, привітання зі словами «Святковий настрій хай не полишає Вас ні на хвилину...» отримали люди, які померли за п'ять-сім років до того. Тому обурені родичі почали надсилати численні скарги у ТВК.Відомо, що раніше, 3 березня 2006 року, кандидат на посаду Луцького міського голови Богдан Шиба вже отримував письмове попередження про порушення виборчого законодавства. Тож, зважаючи на повторні порушення, ТВК скасувала реєстрацію цього кандидата.Коментуючи цю ситуацію, свого часу однопартієць Богдана Шиби і опонент на виборах Володимир Литвинюк зазначив: «Не ми їх знімаємо з реєстрації, а закон. Треба керуватися не доцільністю, а законом. Якщо кандидат вже порушує законодавство під час виборчої кампанії, то навряд чи він його дотримувався б, коли був би обраний на посаду міського голови. Лучани 2006 року вже не ті, які були у 2000 чи 2001 роках. Вони розумні, вільні і поважають закон».Рішення ТВК Богдан Шиба оскаржив через суд і його таки допустили до виборів.

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