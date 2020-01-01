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Державний архів Волині йде на карантин

Державний архів Волині йде на карантин
Державний архів Волинської області з 5 листлопада працюватиме у карантинному режимі.

Про це йдеться на сторінці установи у фейсбуці.

"У зв'язку з тим, що у співробітників Державного архіву Волинської області діагностовано СOVID-19 з 05 листопада 2020 року до 01 грудня 2020 року призупинено обслуговування користувачів у читальному залі Держархіву області", - йдеться у дописі.

Про відновлення роботи читального залу працівники архіву повідомлять на офіційному веб-сайті.

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Теги: Волинь, архів, карантин
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