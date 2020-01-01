У Луцьку водії маршруток створюють аварійні ситуації на Карбишева

У Луцьку просять вирішити проблему з доїздом на Карбишева.Про це йшлося під час виконкому Луцькради у четвер, 5 листопада.Член виконкомувідзначив, що в місті існує проблема з доїздом на Карбишева, 2. Зокрема, автобуси не доїжджають до кінцевої зупинки.«Маршрутки розвертаються прямо на Карбишева, створюючи купу аварійних ситуацій. Люди відповідно не можуть планувати свій графік і доходити до кінцевої», - сказав він.Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов пообіцяв вирішити проблему.