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У Луцьку водії маршруток створюють аварійні ситуації на Карбишева

У Луцьку водії маршруток створюють аварійні ситуації на Карбишева
У Луцьку просять вирішити проблему з доїздом на Карбишева.

Про це йшлося під час виконкому Луцькради у четвер, 5 листопада.

Член виконкому Олександр Серватович відзначив, що в місті існує проблема з доїздом на Карбишева, 2. Зокрема, автобуси не доїжджають до кінцевої зупинки.

«Маршрутки розвертаються прямо на Карбишева, створюючи купу аварійних ситуацій. Люди відповідно не можуть планувати свій графік і доходити до кінцевої», - сказав він.

Начальник управління транспорту і зв’язку Володимир Степанов пообіцяв вирішити проблему.

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Теги: Луцьк, маршрутки
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