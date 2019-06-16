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У селі поблизу Луцька хочуть відновити каплицю

У селі поблизу Луцька хочуть відновити каплицю
Свято-Миколаївський чоловічий монастир, що в селі Жидичин Ківерецького деканату, продовжує відновлюватися.

Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ.

Нещодавно фахівці знайшли інформацію в архівах, яка підтверджує наявність «кладбищенской часовни» на місцевому цвинтарі. В часи радянської влади капличку закрили й вона занепала. Одні старожили стверджують, що святиню підпалили, інші – що зруйнувалася від часу.

Як розповів декан монастирів єпархії і намісник жидичинської обителі архімандрит Костянтин (Марченко), за документами відоме точне місце і вигляд божниці. Тому братія хоче відродити колишню дерев’яну каплицю.

У селі поблизу Луцька хочуть відновити каплицю

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Теги: каплиця, Жидичин, монастир
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