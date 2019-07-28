Вікіпедія оголосила конкурс наукових фотографій





Про це інформують на сайті



До участі запрошують усіх охочих. Для цього потрібно до 30 листопада 2020 року зареєструватися та завантажити фотографії



Метою конкурсу є популяризація наукових знань через наповнення найбільшої онлайн-енциклопедії Вікіпедії зображеннями, що ілюструють наукові процеси, явища та об’єкти.



Фотографії для конкурсу повинні показувати ефекти та об’єкти досліджень, вчених під час роботи чи їх дослідницьке обладнання. Найкращі роботи будуть обирати серед номінацій:



- «Мікроскопія»;

- «Нефотографічні зображення» (у тому числі відео);

- «Люди в науці»;

- «Загальна категорія»;

- «Живі організми».



Надіслані фотографії не обов’язково повинні зроблені під час конкурсу. Це можуть бути зображення, яким декілька років, але учасники, неодмінно є їхніми авторами. Подати можна необмежену кількість фото. Завантажені роботи оцінюватиме кваліфіковане журі, до складу якого входять спеціалісти із різних галузей знань. У кожній номінації обруть трьох переможців. Автори найкращих фото отримають дипломи та подарункові сертифікати інтернет-магазинів.



Детальніше про умови участі можна дізнатися на сайті:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вікіпедії 1 листопада стартував конкурс наукових фотографій та зображень, приурочений до Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку, який відзначають 10 листопада.Про це інформують на сайті Волинської облдержадміністрації До участі запрошують усіх охочих. Для цього потрібно до 30 листопада 2020 року зареєструватися та завантажити фотографії на сайті конкурсу , які документують світ науки. Конкурс проводить громадська організація «Вікімедіа Україна».Метою конкурсу є популяризація наукових знань через наповнення найбільшої онлайн-енциклопедії Вікіпедії зображеннями, що ілюструють наукові процеси, явища та об’єкти.Фотографії для конкурсу повинні показувати ефекти та об’єкти досліджень, вчених під час роботи чи їх дослідницьке обладнання. Найкращі роботи будуть обирати серед номінацій:- «Мікроскопія»;- «Нефотографічні зображення» (у тому числі відео);- «Люди в науці»;- «Загальна категорія»;- «Живі організми».Надіслані фотографії не обов’язково повинні зроблені під час конкурсу. Це можуть бути зображення, яким декілька років, але учасники, неодмінно є їхніми авторами. Подати можна необмежену кількість фото. Завантажені роботи оцінюватиме кваліфіковане журі, до складу якого входять спеціалісти із різних галузей знань. У кожній номінації обруть трьох переможців. Автори найкращих фото отримають дипломи та подарункові сертифікати інтернет-магазинів.Детальніше про умови участі можна дізнатися на сайті: http://wikiscience.wikimedia.org.ua

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію