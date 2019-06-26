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У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО

У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
На будівлю Лютеранської кірхи, що розташована в історико-культурному заповіднику "Старий Луцьк", встановили сучасну підсвітку.

Про це у facebook повідомив радник міського голови Ігор Поліщук.

"Завершили облаштування архітектурної підсвітки Лютеранської кірхи (церква «Дім Євангелія»).

На черзі - багато інших архітектурних пам‘яток нашого міста", - написав Ігор Поліщук.

Нагадаємо, що ще на початку року в Луцькраді замовили проекти професійної підсвітки Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру (у зв‘язку з капремонтом фасаду), приміщення центрального басейну (у зв‘язку з капремонтом фасаду), пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.



У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО
У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО

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Теги: кірха, підсвітка
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