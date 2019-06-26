У Луцьку підсвітили лютеранську кірху. ФОТО





Про це у Ігор Поліщук.



"Завершили облаштування архітектурної підсвітки Лютеранської кірхи (церква «Дім Євангелія»).



На черзі - багато інших архітектурних пам‘яток нашого міста", - написав Ігор Поліщук.



Нагадаємо, що ще на початку року в Луцькраді замовили проекти професійної підсвітки Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру (у зв‘язку з капремонтом фасаду), приміщення центрального басейну (у зв‘язку з капремонтом фасаду), пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На будівлю Лютеранської кірхи, що розташована в історико-культурному заповіднику "Старий Луцьк", встановили сучасну підсвітку.Про це у facebook повідомив радник міського голови"Завершили облаштування архітектурної підсвітки Лютеранської кірхи (церква «Дім Євангелія»).На черзі - багато інших архітектурних пам‘яток нашого міста", - написав Ігор Поліщук.Нагадаємо, що ще на початку року в Луцькраді замовили проекти професійної підсвітки Собору святих Петра і Павла, Дому Євангелія, приміщення Терцентру (у зв‘язку з капремонтом фасаду), приміщення центрального басейну (у зв‘язку з капремонтом фасаду), пам‘ятників Михайлу Грушевському, Лесі Українці, Тарасу Шевченку, стели на меморіалі «Вічна Слава», пам‘ятника борцям за волю України.

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