У місті на Волині люди зливають воду з системи опалення, щоб мити посуд





Про це інформує Комунальне підприємство "Володимир-Волинськтеплоенерго" на своїй сторінці у



«Ця вода проходить хімічну обробку, є технічною, пом’якшеною і використовувати її для особистих потреб небезпечно! З метою виявлення витоків теплоносія з системи опалення, працівники підприємства додають у воду додаткові кольорові добавки. Саме тому споживання такої води може привести до непередбачуваних наслідків, а саме розладу шлунково-кишкового тракту.

Злив теплоносія веде до негативних наслідків і для самих жителів – порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов в житлових приміщеннях.

При зливанні води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському жителі багатоповерхівок все частіше почали несанкціоновано використовувати воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб.Про це інформує Комунальне підприємство "Володимир-Волинськтеплоенерго" на своїй сторінці у facebook «Ця вода проходить хімічну обробку, є технічною, пом’якшеною і використовувати її для особистих потреб небезпечно! З метою виявлення витоків теплоносія з системи опалення, працівники підприємства додають у воду додаткові кольорові добавки. Саме тому споживання такої води може привести до непередбачуваних наслідків, а саме розладу шлунково-кишкового тракту.Злив теплоносія веде до негативних наслідків і для самих жителів – порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов в житлових приміщеннях.При зливанні води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію