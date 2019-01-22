У місті на Волині люди зливають воду з системи опалення, щоб мити посуд
Сьогодні, 08:14
У Володимирі-Волинському жителі багатоповерхівок все частіше почали несанкціоновано використовувати воду, яка знаходиться в системі опалення для миття посуду та побутових потреб.
Про це інформує Комунальне підприємство "Володимир-Волинськтеплоенерго" на своїй сторінці у facebook.
«Ця вода проходить хімічну обробку, є технічною, пом’якшеною і використовувати її для особистих потреб небезпечно! З метою виявлення витоків теплоносія з системи опалення, працівники підприємства додають у воду додаткові кольорові добавки. Саме тому споживання такої води може привести до непередбачуваних наслідків, а саме розладу шлунково-кишкового тракту.
Злив теплоносія веде до негативних наслідків і для самих жителів – порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов в житлових приміщеннях.
При зливанні води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах», – йдеться у дописі.
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Про це інформує Комунальне підприємство "Володимир-Волинськтеплоенерго" на своїй сторінці у facebook.
«Ця вода проходить хімічну обробку, є технічною, пом’якшеною і використовувати її для особистих потреб небезпечно! З метою виявлення витоків теплоносія з системи опалення, працівники підприємства додають у воду додаткові кольорові добавки. Саме тому споживання такої води може привести до непередбачуваних наслідків, а саме розладу шлунково-кишкового тракту.
Злив теплоносія веде до негативних наслідків і для самих жителів – порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов в житлових приміщеннях.
При зливанні води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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