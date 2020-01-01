Знайшли двох школярів, які зникли у Луцьку
Сьогодні, 09:38
Поліція розшукала двох хлопців, які 4 листопада не повернулись зі школи у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації Волині.
Нагадаємо, 11-річного та 14-річного хлопців, які навчаються у школі №10, востаннє бачили в районі 33 кварталу на проспекті Молоді пізно увечері 4 листопада. На ніч хлопці додому не повернулися, наступного дня, 5 листопада, одного з них бачили у закладі харчування.
Увечері 5 листопада хлопців знайшли. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, злочинів проти них не скоювали.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації Волині.
Нагадаємо, 11-річного та 14-річного хлопців, які навчаються у школі №10, востаннє бачили в районі 33 кварталу на проспекті Молоді пізно увечері 4 листопада. На ніч хлопці додому не повернулися, наступного дня, 5 листопада, одного з них бачили у закладі харчування.
Увечері 5 листопада хлопців знайшли. Їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує, злочинів проти них не скоювали.
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