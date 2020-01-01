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Луцькому терористу Максиму Кривошу продовжили запобіжний захід

Луцькому терористу Максиму Кривошу продовжили запобіжний захід
До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області про продовження строку тримання під вартою луцького терориста Максима Кривоша.

Про це йдеться на сайті Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Його підозрюють у кримінальних правопорушеннях, передбачених: ч.2 ст.147, ч.1 ст. 258, ст. 348, ч.2 ст. 263, Кримінального кодексу України, а саме: захоплення заручників, терористичний акт, замах на життя працівника правоохоронного органу та незаконне поводження зі зброєю та вибуховими пристроями.

5 листопада 2020 року слідчим суддею Луцького міськрайонного суду Волинської області Андрієм Сівчуком підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у вівторок вранці, 21 липня, надійшло повідомлення про те, що у центрі Луцька невідомий захопив автобус із заручниками, при собі має вибухівку та зброю. Пізніше стало відомо, терорист захопив автобус «Берестечко – Краснилівка», зв’язок з водієм автобуса зник після 9 години ранку.

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Максим Кривош тримав заручників весь день. Спочатку після переговорів з правоохоронцями він відпустив трьох людей - вагітну жінку, жінку старшого віку та хлопця-підлітка.

Зрештою, майже о десятій годині вечора вдалося звільнити всіх 13 пасажирів автобуса.

Міністр МВС України Арсен Аваков на брифінгу після затримання повідомив, що Максим Кривош мав спільників. Одного з них затримали у Харкові.

Сам же Максим Кривош під час суду зауважив, що у нього немає спільників. Наголосив, що може пройти детектор брехні для підтвердження цієї інформації.

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Нині Кривоша підозрюють у захопленні заручників, здійсненні терористичного акту, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч. ч. 1, 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

23 липня йому обрали міру запобіжного заходу – 60 днів тримання під вартою без права внесення застави.
Довідково: Кривош Максим підозрюється у захопленні автобуса із заручниками у місті Луцьку 21 липня 2020 року.


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Теги: Луцьк, захоплення автобуса, Максим Кривош
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