Відомі імена переможців виборів мерів усіх міст Волині, окрім Луцька





Станом на 18 годину 6 листопада на сайті ЦВК



Не оприлюднили інформацію лише про головів Ківерцівської та Камінь-Каширської ОТГ. Утім, за результатами підрахунків голосів та протоколами ТВК у цих громадах вже відомі імена переможців. У Камені-Каширському мером стане Віктор Пась, який 15 років працює начальником відділу освіти, молоді і спорту Камінь-Каширської РДА. На вибори Віктор Пась ішов від партії «Слуга Народу». Натомість Ківерцівську ОТГ очолить самовисуванець Олександр Ковальчук, сільський голова Тростянецької сільської ради.



Віктор Пась Олександр Ковальчук



Володимир-Волинську громаду очолить Ігор Пальонка, Зарічанський сільський голова (партія «За Майбутнє»). Він замінить на цьому посту багаторічного очільника міста Володимира Саганюка.



Ігор Пальонка



У Нововолинську, де понад 2 десятки років керівником був Віктор Сапожніков, теж зміниться керівник. Ним буде підприємець Борис Карпус (партія «За Майбутнє»).



Борис Карпус



У Ковелі перемогу виборов тележурналіст Ігор Чайка. Від суперника його відділили лише 84 голоси. Чинний мер Олег Кіндер опинився аж на шостому місці за результатами підрахунку голосів.



Ігор Чайка



Любомльську міську раду продовжить очолювати чинний міський голова Роман Ющук (партія «За Майбутнє»).



Роман Ющук



У Берестечківській міській громаді перемогу на виборах міського голови здобув самовисуванець, голова СФГ «П’ятниця» Ігор Грудзевич.



Ігор Грудзевич



Віктор Годик, який теж був на виборах самовисуванцем, продовжить очолювати Горохівську міську раду.



Віктор Годик



Чинний міський голова Вячеслав Поліщук («За Майбутнє») став переможцем у боротьбі за посаду мера і у Рожищі.



Вячеслав Поліщук



Зауважимо, що у Луцьку оголосили про проведення другого туру виборів мера. У ньому візьмуть участь Ігор Поліщук та Богдан Шиба.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЦВК завершує оприлюднювати інформацію про переможців виборів голів міських рад Волині.Станом на 18 годину 6 листопада на сайті ЦВК опублікували прізвища майбутніх очільників 8 із 11 наявних на Волині міських рад.Не оприлюднили інформацію лише про головів Ківерцівської та Камінь-Каширської ОТГ. Утім, за результатами підрахунків голосів та протоколами ТВК у цих громадах вже відомі імена переможців. У Камені-Каширському мером стане, який 15 років працює начальником відділу освіти, молоді і спорту Камінь-Каширської РДА. На вибориішов від партії «Слуга Народу». Натомість Ківерцівську ОТГ очолить самовисуванець, сільський голова Тростянецької сільської ради.Володимир-Волинську громаду очолить, Зарічанський сільський голова (партія «За Майбутнє»). Він замінить на цьому посту багаторічного очільника містаУ Нововолинську, де понад 2 десятки років керівником був, теж зміниться керівник. Ним буде підприємець(партія «За Майбутнє»).У Ковелі перемогу виборов тележурналіст. Від суперника його відділили лише 84 голоси. Чинний меропинився аж на шостому місці за результатами підрахунку голосів.Любомльську міську раду продовжить очолювати чинний міський голова(партія «За Майбутнє»).У Берестечківській міській громаді перемогу на виборах міського голови здобув самовисуванець, голова СФГ «П’ятниця», який теж був на виборах самовисуванцем, продовжить очолювати Горохівську міську раду.Чинний міський голова(«За Майбутнє») став переможцем у боротьбі за посаду мера і у Рожищі.Зауважимо, що у Луцьку оголосили про проведення другого туру виборів мера. У ньому візьмуть участьта

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