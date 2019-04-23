Відомі імена переможців виборів мерів усіх міст Волині, окрім Луцька
Сьогодні, 18:28
ЦВК завершує оприлюднювати інформацію про переможців виборів голів міських рад Волині.
Станом на 18 годину 6 листопада на сайті ЦВК опублікували прізвища майбутніх очільників 8 із 11 наявних на Волині міських рад.
Не оприлюднили інформацію лише про головів Ківерцівської та Камінь-Каширської ОТГ. Утім, за результатами підрахунків голосів та протоколами ТВК у цих громадах вже відомі імена переможців. У Камені-Каширському мером стане Віктор Пась, який 15 років працює начальником відділу освіти, молоді і спорту Камінь-Каширської РДА. На вибори Віктор Пась ішов від партії «Слуга Народу». Натомість Ківерцівську ОТГ очолить самовисуванець Олександр Ковальчук, сільський голова Тростянецької сільської ради.
Володимир-Волинську громаду очолить Ігор Пальонка, Зарічанський сільський голова (партія «За Майбутнє»). Він замінить на цьому посту багаторічного очільника міста Володимира Саганюка.
У Нововолинську, де понад 2 десятки років керівником був Віктор Сапожніков, теж зміниться керівник. Ним буде підприємець Борис Карпус (партія «За Майбутнє»).
У Ковелі перемогу виборов тележурналіст Ігор Чайка. Від суперника його відділили лише 84 голоси. Чинний мер Олег Кіндер опинився аж на шостому місці за результатами підрахунку голосів.
Любомльську міську раду продовжить очолювати чинний міський голова Роман Ющук (партія «За Майбутнє»).
У Берестечківській міській громаді перемогу на виборах міського голови здобув самовисуванець, голова СФГ «П’ятниця» Ігор Грудзевич.
Віктор Годик, який теж був на виборах самовисуванцем, продовжить очолювати Горохівську міську раду.
Чинний міський голова Вячеслав Поліщук («За Майбутнє») став переможцем у боротьбі за посаду мера і у Рожищі.
Зауважимо, що у Луцьку оголосили про проведення другого туру виборів мера. У ньому візьмуть участь Ігор Поліщук та Богдан Шиба.
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Станом на 18 годину 6 листопада на сайті ЦВК опублікували прізвища майбутніх очільників 8 із 11 наявних на Волині міських рад.
Не оприлюднили інформацію лише про головів Ківерцівської та Камінь-Каширської ОТГ. Утім, за результатами підрахунків голосів та протоколами ТВК у цих громадах вже відомі імена переможців. У Камені-Каширському мером стане Віктор Пась, який 15 років працює начальником відділу освіти, молоді і спорту Камінь-Каширської РДА. На вибори Віктор Пась ішов від партії «Слуга Народу». Натомість Ківерцівську ОТГ очолить самовисуванець Олександр Ковальчук, сільський голова Тростянецької сільської ради.
Володимир-Волинську громаду очолить Ігор Пальонка, Зарічанський сільський голова (партія «За Майбутнє»). Він замінить на цьому посту багаторічного очільника міста Володимира Саганюка.
У Нововолинську, де понад 2 десятки років керівником був Віктор Сапожніков, теж зміниться керівник. Ним буде підприємець Борис Карпус (партія «За Майбутнє»).
У Ковелі перемогу виборов тележурналіст Ігор Чайка. Від суперника його відділили лише 84 голоси. Чинний мер Олег Кіндер опинився аж на шостому місці за результатами підрахунку голосів.
Любомльську міську раду продовжить очолювати чинний міський голова Роман Ющук (партія «За Майбутнє»).
У Берестечківській міській громаді перемогу на виборах міського голови здобув самовисуванець, голова СФГ «П’ятниця» Ігор Грудзевич.
Віктор Годик, який теж був на виборах самовисуванцем, продовжить очолювати Горохівську міську раду.
Чинний міський голова Вячеслав Поліщук («За Майбутнє») став переможцем у боротьбі за посаду мера і у Рожищі.
Зауважимо, що у Луцьку оголосили про проведення другого туру виборів мера. У ньому візьмуть участь Ігор Поліщук та Богдан Шиба.
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Коментарі 1
а у Луцьку буде тільки Шиба.
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