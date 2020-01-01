Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 15:30
Нову Волинську обласну раду сформують представники семи політичних сил. Здолати п’ятивідсотковий бар’єр на цьогорічних місцевих виборах вдалося обласним організаціям таких партій: «За Майбутнє», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Свобода», «Слуга Народу», «Аграрна партія Україні», «Сила і Честь».
Результати виборів депутатів облради Інформаційному агентству ВолиньPost стали відомі з власних джерел.
Відомо, що загалом у голосуванні взяли участь 316 072 виборці. При цьому 24 419 бюлетеів визнали недійсними.
Найбільшу кількість голосів отримала партія «За майбутнє» – 31,28%. На другому місці – «Європейська Солідарність» (12,58%), на третьому «Батьківщина» – 11,63%. Далі – «Слуга Народу» (9,75%), «Свобода» (8,59), «Аграрна партія України» (6,25%), «Сила і Честь» (5,16%).
Тож, відповідно найбільшу кількість депутатських мандатів отримала партія «За майбутнє» (22), найменшу – «Сила і Честь» (4).
Подаємо списки тих представників партій, яких волиняни обрали депутатами облради в територіальних виборчих округах та в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.
«За Майбутнє»:
Палиця Ігор Петрович
Недопад Григорій Вікторович
Разумовський Андрій Русланович
Ройко Юрій Петрович
Лех Ігор Богданович
Турак Андрій Антонович
Філіпчук Оксана Романівна
Скопюк Михайло Якович
Сиротюк Юрій Іванович
Крецу Світлана Миколаївна
Бондар Володимир Налькович
Микитюк Роман Володимирович
Козак Віктор Теодосійович
Бусько Анатолій Федорович
Киричик Іван Миронович
Горавська Ірина Іванівна
Матвійчук Ярослав Анатолійович
Маховський Орест Георгійович
Рубльов Вячеслав Володимирович
Гузь Ігор Володимирович
Івахів Степан Петрович
Констанкевич Ірина Мирославівна
«Європейська Солідарність»:
Вусенко Юлія володимирівна
Яручик Микола Олександрович
Запотоцький Артеп Олександрович
Патлашинська Ірина Вікторівна
Бадзюнь Віталій Миколайович
Мирка Іван Іванович
Сидорчук Ористлава Григорівна
Цибульський Павло Володимирович
Кошарук Сергій Дмитрович
«Батьківщина»:
Козюра Андрій Григорович
Чорненький Роман Ігорович
Никонюк Анатолій Олександрович
Олійник Віктор Степанович
Бірук Віталій Іванович
Кирда Людмила Федорівна
Омелько Ольга Андріївна
Котюк Сергій Сергійович
Пустовіт Григорій Олександрович
«Слуга Народу»:
Лісовський Ігор Миколайович
Юнак Сергій Петрович
Макарук Микола Михайлович
Ніщик Сергій Анатолійович
Сачук Олександр Леонідович
Буліга Микола Миколайович
Гончарук Яна Олександрівна
Черниш Валентина Петрівна
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«Свобода»:
Вітів Анатолій Миколайович
Бадзюнь Андрій Анатолійович
Поліщук Юрій Петрович
Сушик Микола Миколайович
Серба Любов Дмитрівна
Магурчак Валентина Миколаївна
Пирожик Олександр Веніамінович
«Аграрна партія України»:
Смітюх Іван Євдокимович
Левчук Ольга Ростиславівна
Мельник Андрій Андрійович
Щерблюк Тарас Васильович
Захарчук Наталія Володимирівна
«Сила і Честь»:
Карпюк Роман Петрович
Галан-Влащук Віктор Йосипович
Томашевська Лідія Михайлівна
Стасюк Людмила Леонідівна
Зауважимо, що серед тих, кого обрали депутатами облради від партії «За Майбутнє» - п'ятеро нардепів. Тож, ймовірно, вони відмовляться від мандатів, а їхні депутатські крісла в обласній раді займуть інші люди.
До слова, у коментарі виданню голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії на місцевих виборах Іван Лазорко повідомив, що за прийняття протоколів комісія голосуватиме сьогодні, 8 листопада, увечері.
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Результати виборів депутатів облради Інформаційному агентству ВолиньPost стали відомі з власних джерел.
Відомо, що загалом у голосуванні взяли участь 316 072 виборці. При цьому 24 419 бюлетеів визнали недійсними.
Найбільшу кількість голосів отримала партія «За майбутнє» – 31,28%. На другому місці – «Європейська Солідарність» (12,58%), на третьому «Батьківщина» – 11,63%. Далі – «Слуга Народу» (9,75%), «Свобода» (8,59), «Аграрна партія України» (6,25%), «Сила і Честь» (5,16%).
Тож, відповідно найбільшу кількість депутатських мандатів отримала партія «За майбутнє» (22), найменшу – «Сила і Честь» (4).
Подаємо списки тих представників партій, яких волиняни обрали депутатами облради в територіальних виборчих округах та в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.
«За Майбутнє»:
Палиця Ігор Петрович
Недопад Григорій Вікторович
Разумовський Андрій Русланович
Ройко Юрій Петрович
Лех Ігор Богданович
Турак Андрій Антонович
Філіпчук Оксана Романівна
Скопюк Михайло Якович
Сиротюк Юрій Іванович
Крецу Світлана Миколаївна
Бондар Володимир Налькович
Микитюк Роман Володимирович
Козак Віктор Теодосійович
Бусько Анатолій Федорович
Киричик Іван Миронович
Горавська Ірина Іванівна
Матвійчук Ярослав Анатолійович
Маховський Орест Георгійович
Рубльов Вячеслав Володимирович
Гузь Ігор Володимирович
Івахів Степан Петрович
Констанкевич Ірина Мирославівна
«Європейська Солідарність»:
Вусенко Юлія володимирівна
Яручик Микола Олександрович
Запотоцький Артеп Олександрович
Патлашинська Ірина Вікторівна
Бадзюнь Віталій Миколайович
Мирка Іван Іванович
Сидорчук Ористлава Григорівна
Цибульський Павло Володимирович
Кошарук Сергій Дмитрович
«Батьківщина»:
Козюра Андрій Григорович
Чорненький Роман Ігорович
Никонюк Анатолій Олександрович
Олійник Віктор Степанович
Бірук Віталій Іванович
Кирда Людмила Федорівна
Омелько Ольга Андріївна
Котюк Сергій Сергійович
Пустовіт Григорій Олександрович
«Слуга Народу»:
Лісовський Ігор Миколайович
Юнак Сергій Петрович
Макарук Микола Михайлович
Ніщик Сергій Анатолійович
Сачук Олександр Леонідович
Буліга Микола Миколайович
Гончарук Яна Олександрівна
Черниш Валентина Петрівна
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
«Свобода»:
Вітів Анатолій Миколайович
Бадзюнь Андрій Анатолійович
Поліщук Юрій Петрович
Сушик Микола Миколайович
Серба Любов Дмитрівна
Магурчак Валентина Миколаївна
Пирожик Олександр Веніамінович
«Аграрна партія України»:
Смітюх Іван Євдокимович
Левчук Ольга Ростиславівна
Мельник Андрій Андрійович
Щерблюк Тарас Васильович
Захарчук Наталія Володимирівна
«Сила і Честь»:
Карпюк Роман Петрович
Галан-Влащук Віктор Йосипович
Томашевська Лідія Михайлівна
Стасюк Людмила Леонідівна
Зауважимо, що серед тих, кого обрали депутатами облради від партії «За Майбутнє» - п'ятеро нардепів. Тож, ймовірно, вони відмовляться від мандатів, а їхні депутатські крісла в обласній раді займуть інші люди.
До слова, у коментарі виданню голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії на місцевих виборах Іван Лазорко повідомив, що за прийняття протоколів комісія голосуватиме сьогодні, 8 листопада, увечері.
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Коментарі 3
Констанкевич Ірина Мирославівна, а не Михайлівна
Отак читаю ті давно залояжені фамілії депутатів і не перестаю диву дивуватись. Не то, шо я не можу пригадати партії у яких вони були, а вони вже і самі не можуть пригадати кому вони служили,за шо боролись, кому продавались і кому завтра будуть присягати ! Ні моральних устоїв, ні відданості ідеалам, ні честі, ні совісті ! Як вони то за родинним столом дітям пояснюють, з чим до церкви ідуть, як внуків будуть виховувати і як людям в очі дивитися ? І ви хочете, щоби волиняни вас поважали ?
Замайбах, БЮт та Тягнибакси будуть ділити бюджети. Кого народ обрав?
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