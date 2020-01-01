Кого обрали депутатами Волинської обласної ради. ПРІЗВИЩА

Нову Волинську обласну раду сформують представники семи політичних сил. Здолати п’ятивідсотковий бар’єр на цьогорічних місцевих виборах вдалося обласним організаціям таких партій: «За Майбутнє», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Свобода», «Слуга Народу», «Аграрна партія Україні», «Сила і Честь».Результати виборів депутатів облрадистали відомі з власних джерел.Відомо, що загалом у голосуванні взяли участь 316 072 виборці. При цьому 24 419 бюлетеів визнали недійсними.Найбільшу кількість голосів отримала партія «За майбутнє» – 31,28%. На другому місці – «Європейська Солідарність» (12,58%), на третьому «Батьківщина» – 11,63%. Далі – «Слуга Народу» (9,75%), «Свобода» (8,59), «Аграрна партія України» (6,25%), «Сила і Честь» (5,16%).Тож, відповідно найбільшу кількість депутатських мандатів отримала партія «За майбутнє» (22), найменшу – «Сила і Честь» (4).Подаємо списки тих представників партій, яких волиняни обрали депутатами облради в територіальних виборчих округах та в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.Палиця Ігор ПетровичНедопад Григорій ВікторовичРазумовський Андрій РуслановичРойко Юрій ПетровичЛех Ігор БогдановичТурак Андрій АнтоновичФіліпчук Оксана РоманівнаСкопюк Михайло ЯковичСиротюк Юрій ІвановичКрецу Світлана МиколаївнаБондар Володимир НальковичМикитюк Роман ВолодимировичКозак Віктор ТеодосійовичБусько Анатолій ФедоровичКиричик Іван МироновичГоравська Ірина ІванівнаМатвійчук Ярослав АнатолійовичМаховський Орест ГеоргійовичРубльов Вячеслав ВолодимировичГузь Ігор ВолодимировичІвахів Степан ПетровичКонстанкевич Ірина МирославівнаВусенко Юлія володимирівнаЯручик Микола ОлександровичЗапотоцький Артеп ОлександровичПатлашинська Ірина ВікторівнаБадзюнь Віталій МиколайовичМирка Іван ІвановичСидорчук Ористлава ГригорівнаЦибульський Павло ВолодимировичКошарук Сергій ДмитровичКозюра Андрій ГригоровичЧорненький Роман ІгоровичНиконюк Анатолій ОлександровичОлійник Віктор СтепановичБірук Віталій ІвановичКирда Людмила ФедорівнаОмелько Ольга АндріївнаКотюк Сергій СергійовичПустовіт Григорій ОлександровичЛісовський Ігор МиколайовичЮнак Сергій ПетровичМакарук Микола МихайловичНіщик Сергій АнатолійовичСачук Олександр ЛеонідовичБуліга Микола МиколайовичГончарук Яна ОлександрівнаЧерниш Валентина ПетрівнаВітів Анатолій МиколайовичБадзюнь Андрій АнатолійовичПоліщук Юрій ПетровичСушик Микола МиколайовичСерба Любов ДмитрівнаМагурчак Валентина МиколаївнаПирожик Олександр ВеніаміновичСмітюх Іван ЄвдокимовичЛевчук Ольга РостиславівнаМельник Андрій АндрійовичЩерблюк Тарас ВасильовичЗахарчук Наталія ВолодимирівнаКарпюк Роман ПетровичГалан-Влащук Віктор ЙосиповичТомашевська Лідія МихайлівнаСтасюк Людмила ЛеонідівнаЗауважимо, що серед тих, кого обрали депутатами облради від партії «За Майбутнє» - п'ятеро нардепів. Тож, ймовірно, вони відмовляться від мандатів, а їхні депутатські крісла в обласній раді займуть інші люди.До слова, у коментарі виданню голова Волинської обласної територіальної виборчої комісії на місцевих виборахповідомив, що за прийняття протоколів комісія голосуватиме сьогодні, 8 листопада, увечері.