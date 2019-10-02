Де, скільки та за що на Волині готові платити від 8-ми до 30-ти тисяч гривень в місяць: ТОП вакансій

Роботодавці Волині наразі потребують спеціалістів різних галузей і оплату за працю також пропонують різну. Від 8 до 30 тисяч гривень, в залежності від спеціалізації та обов’язків на посаді. Багато вакансій є для фахівців автомобільної галузі, працівників із технічною освітою, медиків, правоохоронців, кулінарів, логістів, брокерів, агрономів та лісівників.Про потреби ринку праці в областіповідомили у відділі організації надання послуг роботодавцям Волинського обласного центру зайнятості.Так, нагривень в місяць у містошукають аж 8 машиністів підземних установок, одного контролера верстатних робіт, машиніста-кранівника, слюсара з ремонту колісних транспортних засобів, двох машиністів тепловоза, менеджера із транспортно-експедитерської діяльності, водія автотранспортних засобів, електроремонтера із ремонту повітряних ліній електропередач, чотирьох стовбурових та начальника відділу технічного контролю.У смтзапрошують на роботу техніка-електрика. Натомість у містокличуть працювати трьох пекарів і продавця консультанта.є вакансії для електроремонтера, слюсара для ремонту та обслуговування газового устаткування, слюсара з ремонту колісних транспортних засобів, двох водіїв автотранспортних засобів, тракториста, логіста, двох слюсарів-сантехніків та токаря.У селіна таку ж зарплату у 8 тисяч гривень на місяць готові запропонувати місця брокеру і трьом підсобним робітникам.У смтє вакансії для трьох апаратників оброблення зерна та оператора технічних установок. У селошукають машиніста (кочегара) котельної, у– лікаря загальної практики сімейної медицини, у– агронома, у місто– апаратника оброблення зерна.Відтак у містіє потреба у механіку, електроапаратнику та бухгалтері. Водія навантажувача, слюсара з механоскладальних робіт, двох слюсарів зі складання металевих конструкцій, майстра виборчої дільниці та двох кухарів потребують у селіВ обласний центр Волині, у, на роботу на таку заробітну плату запрошують найбільше фахівців різних галузей: комплектувальника меблів, механіка з ремонту транспорту, чотирьох налагоджувальників устаткування у виробництві харчової продукції, чотирьох слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, двох слюсарів ремонтників, слюсара-електрика з ремонту та обслуговування вантахопідіймальних кранів і машин, агронома, двох вишивальників, друкаря офсетного плоского друкування, еоектрика дільниці, машиніста компресорних установок, монтажника, монтувальника шин, слюсаря контрольно-вимірювальних приладів, двох лаборантів, інженера з ремонту, менеджера зі збуту, технолога, радіотехніка, машиніста автовишки та автогідропідіймача, інженера проектувальника, швачку, маляра, продавця-консультанта, лікаря-лаборанта, двох машиністів екскаватора та слюсара з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.У смтнаразі шукають двох вантажників, бармена, чотирьох верстатників деревообробних верстатів, чотирьох операторів на автоматичні та напівавтоматичні лінії у деревообробленні, начальника фінансового відділу.У селошукають бармена та офіціанта. У Любомлі наразі є вакансії продавців продовольчих та непродовольчих товарів, тракториста, двох продавців-консультантів, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, водія навантажувача, менеджера зі збуту та інженера. У Селінаразі шукають кандидата на роботу офіціанта.В смтє вакансії лаборанта-мікробіолога, продавця непродовольчих товарів, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів, токаря, водія автотранспортних засобів, водія автотранспортних засобів і вантажника.У селіє потреба у машиністі котельної, кочегар технологічних печей, машиніст брикетного преса, апаратник сушіння торфу та торфових виробів, натомість у село Нова-Руда та смт Колки шукають рамників, у селошукають водія автотранспортних засобів.потрібні експедитор та інженер, у Бобли шукають двох водіїв автотранспортних засобів. У село Брище потрібно троє кухарів. Ушукають швачку, у– лаборанта. Узапрошують на роботу інженераЩоправда, спеціалістів шукають не лише на Волині. У Дніпрі, Херсоні, Львові, Миколаєві, Києві та Тернополі потрібні менеджери зі збуту.На трохи більше заробітну плату ушукають двох токарів, 10 електрослюсарів підземних, двох машиністів електровоза та головного технолога.У містона таку ж зарплату шукають електрогазозварника, двох електромеханіків з ліфтів, начальника дільниці. У смтпотрібен електрослюсар.У містона роботу запрошують слюсаря аварійно-видобувних робіт, електрозварника, інженера, монтери колії,У селіна роботу шукають продавця продовольчих товарів, у– оператора лазерної установки з програмним керуванням, употрібно два менеджери зі збуту.потрібні електрик дільниці, верстатник широкого профілю електромонтери, рихтувальник кузовів, штукатур, директор з виробництва, 20 водіїв автотранспортних засобів, бухгалтери, слюсарі, начальник відділу, інженер, монтери колії.потрібен Бармен, у– майстер зміни, у– слюсар з ремонту колісних транспортних засобів.