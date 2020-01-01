вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Якою буде погода на Волині в неділю, 8 листопада

Якою буде погода на Волині в неділю, 8 листопада
У неділю, 8 листопада, погода на Волині буде хмарною.

В Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах буде суха погода за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі від +4 до +8 градусів, удень до +10…+12. Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конфузи у мемах, або Чим запам’яталися депутати Луцькради
Лебедина пісня: із яким словом депутати Луцькради асоціюють 5 років каденції
Хто стане депутатами Луцької міської ради. ПРІЗВИЩА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода на Волині в неділю, 8 листопада
Сьогодні, 18:25
У Луцьку долучаться до загальноукраїнського пікету на підтримку ЗНО з літератури
Сьогодні, 17:55
Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
Сьогодні, 17:13
Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень
Сьогодні, 16:58
Волинським підприємцям, які мітингами відстоювали бізнес у «червоних» зонах, дозволили працювати
Сьогодні, 16:30
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 6 листопада
05 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 листопада
02 листопад, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 1 листопада Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 1 листопада
31 жовтень, 20:00
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 11 жовтня Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 11 жовтня
10 жовтень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Якою буде погода на Волині в неділю, 8 листопада
Сьогодні, 18:25
 0
У Луцьку долучаться до загальноукраїнського пікету на підтримку ЗНО з літератури
Сьогодні, 17:55
 0
Слава «точки» сурогату: у Луцьку викрили продавчиню алкоголю, яка приторговувала у приміщенні сторожа
Сьогодні, 17:13
 0
Аудиторії та санвузли луцького «політеху» відремонтують за понад мільйон гривень
Сьогодні, 16:58
 0
Волинським підприємцям, які мітингами відстоювали бізнес у «червоних» зонах, дозволили працювати
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8