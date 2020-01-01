Якою буде погода на Волині в неділю, 8 листопада





В Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах буде суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від +4 до +8 градусів, удень до +10…+12. Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 8 листопада, погода на Волині буде хмарною.В Луцьку, Ковелі, Любешеві, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах буде суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від +4 до +8 градусів, удень до +10…+12. Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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