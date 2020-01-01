У Луцьку долучаться до загальноукраїнського пікету на підтримку ЗНО з літератури
Сьогодні, 17:55
У Луцьку анонсували проведення мітингу на підтримку обов’язкового ЗНО з української літератури.
Про це повідомили на сторінці події «Загальнонаціональний пікет «Геть кремлівські пазурі від української літератури» у фейсбуці.
«Одним з інструментів плекання спільного українського світогляду в українців є вивчення української літератури. Предмет української літератури в школі – це не просто читання книжок – це формування спільного погляду на минуле, це аналіз причинно-наслідкових зв’язків, це формування спільного погляду на майбутнє. Українська література – це націєцентричний державотворчий предмет, який формує українську ідентичність, відмінну від російської ідентичності», – йдеться в описі заходу.
Переконані, що вилучення предмету «українська література» з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців, водночас –послаблення державотворчих процесів в Україні.
Нагадаємо, що У 2021 році випускники українських шкіл зможуть самостійно обирати, які із предметів — українську мову чи літературу— складатимуть на зовнішньому незалежному оцінюванні.
Так, 9 листопада, в День української мови і писемності закликають відстоювати свою державність. Початок планують на 12 годину під стінами Волинської Обласної Державної Адміністрації.
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Про це повідомили на сторінці події «Загальнонаціональний пікет «Геть кремлівські пазурі від української літератури» у фейсбуці.
«Одним з інструментів плекання спільного українського світогляду в українців є вивчення української літератури. Предмет української літератури в школі – це не просто читання книжок – це формування спільного погляду на минуле, це аналіз причинно-наслідкових зв’язків, це формування спільного погляду на майбутнє. Українська література – це націєцентричний державотворчий предмет, який формує українську ідентичність, відмінну від російської ідентичності», – йдеться в описі заходу.
Переконані, що вилучення предмету «українська література» з обов’язкового ЗНО – це послаблення формування спільних світоглядних позицій в українців, водночас –послаблення державотворчих процесів в Україні.
Нагадаємо, що У 2021 році випускники українських шкіл зможуть самостійно обирати, які із предметів — українську мову чи літературу— складатимуть на зовнішньому незалежному оцінюванні.
Так, 9 листопада, в День української мови і писемності закликають відстоювати свою державність. Початок планують на 12 годину під стінами Волинської Обласної Державної Адміністрації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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