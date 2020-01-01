Померли двоє людей з Володимира: у одного – коронавірус, в іншої – підозра на цю недугу
Сьогодні, 13:17
Станом на 8-ме листопада у Володимирі-Волинському повідомили про дві смерті. Один чоловік, як показали аналізи, хворів на СOVID-19. Щодо другого летального випадку – підозра, очікують на результати.
Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Помер 80-річний чоловік, який мав супутні захворювання. Зазначається, що результати тестувань на COVID-19 у чоловіка – позитивні.
Також померла 62-річна жінка із супутніми захворюваннями. Є підозра, що через ковід. Результати тестувань на СOVID-19 щодо неї ще очікують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.
Помер 80-річний чоловік, який мав супутні захворювання. Зазначається, що результати тестувань на COVID-19 у чоловіка – позитивні.
Також померла 62-річна жінка із супутніми захворюваннями. Є підозра, що через ковід. Результати тестувань на СOVID-19 щодо неї ще очікують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Сьогодні, 14:02
Померли двоє людей з Володимира: у одного – коронавірус, в іншої – підозра на цю недугу
Сьогодні, 13:17
9 листопада українці писатимуть ювілейний радіодиктант: де слухати і куди відправляти
Сьогодні, 12:59
«Подарували друге життя»: пацієнтка з Волині розповіла, як лікарі врятували її від смерті через коронавірус
Сьогодні, 12:00