Померли двоє людей з Володимира: у одного – коронавірус, в іншої – підозра на цю недугу





Про це



Помер 80-річний чоловік, який мав супутні захворювання. Зазначається, що результати тестувань на COVID-19 у чоловіка – позитивні.



Також померла 62-річна жінка із супутніми захворюваннями. Є підозра, що через ковід. Результати тестувань на СOVID-19 щодо неї ще очікують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 8-ме листопада у Володимирі-Волинському повідомили про дві смерті. Один чоловік, як показали аналізи, хворів на СOVID-19. Щодо другого летального випадку – підозра, очікують на результати.Про це БУГу повідомили у міськвиконкомі.Помер 80-річний чоловік, який мав супутні захворювання. Зазначається, що результати тестувань на COVID-19 у чоловіка – позитивні.Також померла 62-річна жінка із супутніми захворюваннями. Є підозра, що через ковід. Результати тестувань на СOVID-19 щодо неї ще очікують.

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