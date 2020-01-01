У Луцьку під ОДА – мітинг. ФОТО





Активісти зібралися із плакатами під стінами Волинської ОДА у понеділок, 9 листопада.



Дату мітингу вибрали не випадково, адже саме 9 листопада відзначають День української писемності, тож активісти у різних містах України вирішили вкотре нагадати про важливість мови та літератури, як одиниці національної ідентичності.



Нагадаємо, що у вересні цього року уряд України підтримав ініціативу запровадження двох форм тестування на ЗНО з української мови, тобто у 2021 році випускники, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО ‒ з української мови і літератури чи лише з української мови.



Ця можливість вибору спрямована на те, аби більш глибоко оцінити



У Луцьку на акцію вийшло не багато людей. Кажуть, на масовість і не розраховували.



Голова громадської організації «Розвиток мікрорайонів міста» Наталія Грушка каже, що дуже прикро, що вкотре доводиться відстоювати свої українські цінності, адже люди побоюються, що із часом українську мову взагалі витіснять не лише із ЗНО, але й із життя українців.



«Страшно уявити, що колись може настати такий час, що книжки українською мовою доведеться шукати», - говорить Наталія.



У активістів всього дві вимоги: повернути українську літературу у перелік обов'язкових предметів на ЗНО та відставка міністра освіти Сергія Шкарлета. У всіх містах готували відповідні звернення.



Звернення від активістів передали голові Волинської обласної державної адміністрації Юрію Погуляйку. Оскільки той поки перебуває на карантині, у відділі звернень громадян пообіцяли віддати документ заступнику Сергію Мовенку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку люди вийшли на загальнонаціональний пікет на підтримку обов’язкового ЗНО з української літератури.Активісти зібралися із плакатами під стінами Волинської ОДА у понеділок, 9 листопада.Дату мітингу вибрали не випадково, адже саме 9 листопада відзначають День української писемності, тож активісти у різних містах України вирішили вкотре нагадати про важливість мови та літератури, як одиниці національної ідентичності.Нагадаємо, що у вересні цього року уряд України підтримав ініціативу запровадження двох форм тестування на ЗНО з української мови, тобто у 2021 році випускники, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти та/або планують вступати до закладів вищої освіти, матимуть можливість самостійно обирати, яку саме роботу виконуватимуть під час ЗНО ‒ з української мови і літератури чи лише з української мови.Ця можливість вибору спрямована на те, аби більш глибоко оцінити знання «гуманітаріїв» та дати шанс «технарям» обрати для себе лише тест з української мови У Луцьку на акцію вийшло не багато людей. Кажуть, на масовість і не розраховували.Голова громадської організації «Розвиток мікрорайонів міста»каже, що дуже прикро, що вкотре доводиться відстоювати свої українські цінності, адже люди побоюються, що із часом українську мову взагалі витіснять не лише із ЗНО, але й із життя українців.«Страшно уявити, що колись може настати такий час, що книжки українською мовою доведеться шукати», - говорить Наталія.У активістів всього дві вимоги: повернути українську літературу у перелік обов'язкових предметів на ЗНО та відставка міністра освіти. У всіх містах готували відповідні звернення.Звернення від активістів передали голові Волинської обласної державної адміністрації. Оскільки той поки перебуває на карантині, у відділі звернень громадян пообіцяли віддати документ заступнику

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