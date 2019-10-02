Біля Луцька – подвійна аварія, перекинувся бус. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 13:46
На об'їзній дорозі села Липини сталася подвійна аварія.
Про це повідомили користувачі соцмереж, які стали свідками події.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про ДТП.
Учасники аварії – автомобілі Peugeot, Audi A4 та бус, який від удару перекинувся на бік.
Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Рух ділянкою дорогою дещо ускладнений.
Згодом у полії повідомили, що в ДТП постраждала 18-річна пасажирка Audi. Їй надали медичну допомогу, але не госпіталізовували.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили користувачі соцмереж, які стали свідками події.
У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про ДТП.
Учасники аварії – автомобілі Peugeot, Audi A4 та бус, який від удару перекинувся на бік.
Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Рух ділянкою дорогою дещо ускладнений.
Згодом у полії повідомили, що в ДТП постраждала 18-річна пасажирка Audi. Їй надали медичну допомогу, але не госпіталізовували.
Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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