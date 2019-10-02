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Біля Луцька – подвійна аварія, перекинувся бус. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Біля Луцька – подвійна аварія, перекинувся бус. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
На об'їзній дорозі села Липини сталася подвійна аварія.

Про це повідомили користувачі соцмереж, які стали свідками події.

У секторі комунікації поліції Волині підтвердили інформацію про ДТП.

Учасники аварії – автомобілі Peugeot, Audi A4 та бус, який від удару перекинувся на бік.

Усі автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Рух ділянкою дорогою дещо ускладнений.

Згодом у полії повідомили, що в ДТП постраждала 18-річна пасажирка Audi. Їй надали медичну допомогу, але не госпіталізовували.

Відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.


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Теги: Липини, аварія
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