У Луцьку ресторатори вийдуть на мітинг через карантинні обмеження





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори акції.



Мета мітингу – скасувати обмеження щодо роботи ресторанного бізнесу у карантинний період, мовляв, багато людей втрачають робочі місця, відповідно, країна несе втрати надходжень до бюджетів всіх рівнів.



Нагадаємо, аби запобігти подальшому стрімкому поширенню COVID-19 на Волині



«Права громадян, а також секторів економіки і підприємництва не можуть бути вибірково обмежені в діяльності, як це відбувається зі сферою громадського харчування та гостинності», – зауважують організатори.



Під час акції планують передати листи-зверненя з підписами на адресу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка, начальника ГУНП у Волинській області Юрія Крошка.



Зауважують, що «ресторанну» акцію у Луцьку планують масштабною. Адже до неї мають намір долучитися представники багатьох кафе та ресторанів міста. До слова, аналогічні акції протесту заплановані цього ж дня і у інших містах України.



Фото ілюстративне

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