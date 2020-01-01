У Луцьку ресторатори вийдуть на мітинг через карантинні обмеження
Сьогодні, 17:37
У Луцьку ресторатори та працівники галузі вийдуть на мітинг під стіни Волинської облдержадміністрації 11 листопада, аби заявити про своє право працювати.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори акції.
Мета мітингу – скасувати обмеження щодо роботи ресторанного бізнесу у карантинний період, мовляв, багато людей втрачають робочі місця, відповідно, країна несе втрати надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Нагадаємо, аби запобігти подальшому стрімкому поширенню COVID-19 на Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування. Відтак, кафе та ресторани області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також запровадили «карантин вихідного дня», який передбачає роботу закладів лише «на виніс»
«Права громадян, а також секторів економіки і підприємництва не можуть бути вибірково обмежені в діяльності, як це відбувається зі сферою громадського харчування та гостинності», – зауважують організатори.
Під час акції планують передати листи-зверненя з підписами на адресу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка, начальника ГУНП у Волинській області Юрія Крошка.
Зауважують, що «ресторанну» акцію у Луцьку планують масштабною. Адже до неї мають намір долучитися представники багатьох кафе та ресторанів міста. До слова, аналогічні акції протесту заплановані цього ж дня і у інших містах України.
Фото ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори акції.
Мета мітингу – скасувати обмеження щодо роботи ресторанного бізнесу у карантинний період, мовляв, багато людей втрачають робочі місця, відповідно, країна несе втрати надходжень до бюджетів всіх рівнів.
Нагадаємо, аби запобігти подальшому стрімкому поширенню COVID-19 на Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування. Відтак, кафе та ресторани області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також запровадили «карантин вихідного дня», який передбачає роботу закладів лише «на виніс»
«Права громадян, а також секторів економіки і підприємництва не можуть бути вибірково обмежені в діяльності, як це відбувається зі сферою громадського харчування та гостинності», – зауважують організатори.
Під час акції планують передати листи-зверненя з підписами на адресу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка, начальника ГУНП у Волинській області Юрія Крошка.
Зауважують, що «ресторанну» акцію у Луцьку планують масштабною. Адже до неї мають намір долучитися представники багатьох кафе та ресторанів міста. До слова, аналогічні акції протесту заплановані цього ж дня і у інших містах України.
Фото ілюстративне
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Коментарі 2
Ви б ще податки платили б а не мітингувати
І ресторатори, і базарники заслуговують на співчуття. Але вірус від цього співчуття не ослабне, тому кожний ресторатор та базарник мають подумати, що вони робитимуть в разі двостороннього запалення легень через ковід за відсутності місць в лікарні та ліків в аптеці???
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