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У Луцьку ресторатори вийдуть на мітинг через карантинні обмеження

У Луцьку ресторатори вийдуть на мітинг через карантинні обмеження
У Луцьку ресторатори та працівники галузі вийдуть на мітинг під стіни Волинської облдержадміністрації 11 листопада, аби заявити про своє право працювати.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили організатори акції.

Мета мітингу – скасувати обмеження щодо роботи ресторанного бізнесу у карантинний період, мовляв, багато людей втрачають робочі місця, відповідно, країна несе втрати надходжень до бюджетів всіх рівнів.

Нагадаємо, аби запобігти подальшому стрімкому поширенню COVID-19 на Волині обмежили час роботи закладів громадського харчування. Відтак, кафе та ресторани області повинні працювати із 7:00 до 22:00, а заклади, які працюють у нічний час, не повинні працювати. Також запровадили «карантин вихідного дня», який передбачає роботу закладів лише «на виніс»

«Права громадян, а також секторів економіки і підприємництва не можуть бути вибірково обмежені в діяльності, як це відбувається зі сферою громадського харчування та гостинності», – зауважують організатори.

Під час акції планують передати листи-зверненя з підписами на адресу прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, голови Волинської облдержадміністрації Юрія Погуляйка, Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, голови Національної поліції України Ігоря Клименка, начальника ГУНП у Волинській області Юрія Крошка.

Зауважують, що «ресторанну» акцію у Луцьку планують масштабною. Адже до неї мають намір долучитися представники багатьох кафе та ресторанів міста. До слова, аналогічні акції протесту заплановані цього ж дня і у інших містах України.

Фото ілюстративне

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Теги: Луцьк, мітинг, ресторани, бізнес
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Коментарі 2
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Ви б ще податки платили б а не мітингувати
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І ресторатори, і базарники заслуговують на співчуття. Але вірус від цього співчуття не ослабне, тому кожний ресторатор та базарник мають подумати, що вони робитимуть в разі двостороннього запалення легень через ковід за відсутності місць в лікарні та ліків в аптеці???
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