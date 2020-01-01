На Волині чоловік віддав за неіснуючий бус майже 100 тисяч гривень

У Любомлі двоє чоловіків попалися "на гачок" шахраям.Про це інформує місцевий відділ поліції.На минулому тижні надійшла заява від 54-річного жителя Чернігівської області про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, розмістивши на сайті OLX оголошення під приводом продажу автомобіля марки Renault Trafic, заволоділа грошовими коштами в сумі 82 390 гривень, які останній, перебуваючи в м. Любомль, перерахував на картку «ОщадБанку».Також 6 листопада надійшла заява 63-річного жителя м. Любомль про те, що 13 жовтня близько 17.00 години невідома особа, представившись працівником біржі AnyDesk, повідомила останньому, що на його рахунку знаходяться кошти. Однак, для того щоб їх отримати, він повинен зайти в особистий кабінет «ПриватБанку» та виконати певні дії, що останній і зробив.Під час виконання цих операцій з рахунку заявника зникли кошти в сумі 20 000 гривень. В результаті чого шахрайськими діями невідомої особи йому завдали матеріальних збитків на суму 20 000 гривень.