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У Луцьку завтра, 11 листопада, на одній із вулиць не буде тепла і гарячої води

У Луцьку завтра, 11 листопада, на одній із вулиць не буде тепла і гарячої води
У Луцьку на вулиці Володимирській впродовж дня припинять надання послуг з теплопостачання.

Про це інформує ДКП "Луцьктепло".

Зазначається, що "Волиньгаз" завтра, 11 листопада, буде виконувати роботи на газопроводі високого тиску і тому впродовж дня буде припинено надання послуг з постачання теплової енергії та гарячого водопостачання від котельні на вул. Володимирській, 88.

Виконання робіт та відповідне тимчасове відключення від послуг запланували на період від 09:30 до 17:00.

Споживачами котельні на вул. Володимирська, 88 є усі житлові будинки від вул. Володимирської, 95 до вул. Володимирської, 116.


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Теги: тепло, Володимирська, Луцьк
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