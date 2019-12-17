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Школярку в Рівному зґвалтував військовослужбовець

Школярку в Рівному зґвалтував військовослужбовець
У зґвалтуванні малолітньої у Рівному підозрюють військовослужбовця. 21-річний житель обласного центру перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, до поліції сьогодні, 10 листопада, близько 10-ї ранку надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл: учениця розповіла, що поблизу закладу її зґвалтував невідомий чоловік, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Правоохоонці встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Зловмисника затримали на одній із вулиць обласного центру.

Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягувався до адмінвідповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а також відносно нього триває досудове розслідування за аналогічним фактом – статтею 309 ККУ.

Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відповідно до медичного освідування він був тверезий, однак в нього також відібрали біологічні зразки.

За фактом зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.



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Теги: Рівне, учениця, зґвалтування
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