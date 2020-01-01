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Попросила подзвонити: на автозаправці шахрайка видурила у волинянина iPhone

Попросила подзвонити: на автозаправці шахрайка видурила у волинянина iPhone
На автозаправці у Луцькому районі жінка шахрайським шляхом заволоділа мобільним телефоном 32-річного жителя району.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

Оперативники Луцького відділення поліції у співпраці із колегами з Горохівського району встановили, що вночі 9 листопада, перебуваючи на автозаправній станції, 24-річна жителька райцентру Ківерці під приводом зателефонувати заволоділа мобільним телефоном 32-річного жителя району Apple iPhone 10, вартістю 15 тис. гривень. Потерпілий звернувся за допомогою до поліції. Оперативники встановили особу зловмисниці, її виявили на території сусіднього Горохівського району. Телефон вилучили.

До слова, жінка уже неодноразово притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння корисливих злочинів.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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Теги: Луцький район, крадіжка, шахрайка
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Коментарі 1
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Айфон красти дуже розумно))
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