Цьогоріч майже 200 волинян змінили свої імена

За 10 місяців 2020 року 199 волинян змінили своє ім’я.Про це повідомляє Західноге міжрегіональне управління Міністерства юстиції.Зауважують, що згідно з українським законодавством кожен, хто досягнув шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє ім'я. А фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити його лише за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері. У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлене піклування, зміна власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.Проте законодавством передбачені і ті випадки, коли у цій послузі можуть відмовити, зокрема, у зв’язку з:- перебуванням заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;- наявністю у заявника судимості, яку не погашено або не знято вустановленому законом порядку;- офіційним зверненням правоохоронних органів іноземних держав прооголошення розшуку заявника;- поданням заявником неправдивих відомостей про себе.