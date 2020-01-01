Цьогоріч майже 200 волинян змінили свої імена
Сьогодні, 09:22
За 10 місяців 2020 року 199 волинян змінили своє ім’я.
Про це повідомляє Західноге міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Зауважують, що згідно з українським законодавством кожен, хто досягнув шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє ім'я. А фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити його лише за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері. У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлене піклування, зміна власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.
Проте законодавством передбачені і ті випадки, коли у цій послузі можуть відмовити, зокрема, у зв’язку з:
- перебуванням заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
- наявністю у заявника судимості, яку не погашено або не знято в
установленому законом порядку;
- офіційним зверненням правоохоронних органів іноземних держав про
оголошення розшуку заявника;
- поданням заявником неправдивих відомостей про себе.
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Про це повідомляє Західноге міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Зауважують, що згідно з українським законодавством кожен, хто досягнув шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє ім'я. А фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити його лише за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері. У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлене піклування, зміна власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.
Проте законодавством передбачені і ті випадки, коли у цій послузі можуть відмовити, зокрема, у зв’язку з:
- перебуванням заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
- наявністю у заявника судимості, яку не погашено або не знято в
установленому законом порядку;
- офіційним зверненням правоохоронних органів іноземних держав про
оголошення розшуку заявника;
- поданням заявником неправдивих відомостей про себе.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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