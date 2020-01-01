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Цьогоріч майже 200 волинян змінили свої імена

Цьогоріч майже 200 волинян змінили свої імена
За 10 місяців 2020 року 199 волинян змінили своє ім’я.

Про це повідомляє Західноге міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Зауважують, що згідно з українським законодавством кожен, хто досягнув шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє ім'я. А фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити його лише за згодою батьків або одного з них у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, а також якщо відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері. У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлене піклування, зміна власного імені такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

Проте законодавством передбачені і ті випадки, коли у цій послузі можуть відмовити, зокрема, у зв’язку з:

- перебуванням заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом;
- наявністю у заявника судимості, яку не погашено або не знято в
установленому законом порядку;
- офіційним зверненням правоохоронних органів іноземних держав про
оголошення розшуку заявника;
- поданням заявником неправдивих відомостей про себе.

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Теги: ім'я, Волинь
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