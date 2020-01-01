Помер колишній директор Рожищенської районної державної насіннєвої інспекції
Сьогодні, 09:23
Помер колишній директор районної державної насіннєвої інспекції, житель села Топільне Рожищенського району Віталій Іванович Масон.
Про це на своїй сторінці повідомила Тетяна Михалевич, висловивши співчуття від імені Рожищенського будинку дитячої творчості дружині покійного Марії.
Чоловік тривалий час працював в управлінні сільського господарства Рожищенської райдержадміністрації.
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Про це на своїй сторінці повідомила Тетяна Михалевич, висловивши співчуття від імені Рожищенського будинку дитячої творчості дружині покійного Марії.
Чоловік тривалий час працював в управлінні сільського господарства Рожищенської райдержадміністрації.
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