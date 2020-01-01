У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:18
У Луцьку працівники готельно-ресторанного бізнесу вийшли на масовий пікет.
Під стінами Волинської ОДА мітингарі почали збиратися із самого ранку 11 листопада.
Люди вийшли, аби відстоювати своє право працювати під час карантину і врятувати бізнес, який, зі слів активістів, зазнає значних збитків, а то й взагалі змушений закриватися у зв'язку із обмеженнями, що діють в області та країні вцілому.
Станом на 10 ранку майже тисяча людей вийшли із плакатами біля ОДА та увімкнули колонку. Попередили, що в планах сьогодні ще йти під будівлю поліції.
Піцмайстер кафе «Scorini» Микола Киричук розповів, що сьогодні з їхнього закладу зібралося близько п'ятидесяти людей, працювати у закладі лишили мінімум, оскільки відвідувачів наразі дуже мало.
«Ми протестуємо проти карантину вихідного дня, адже люди хочуть їсти весь час, бізнес утискають. У будні кількість відвідувачів дуже зменшилася, на вихідних – більше. Саме тому ми й не хочемо, аби на вихідних заклади закривали», - говорить Микола.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме.
До слова, такі ж акції протесту відбуваються й у інших великих містах України.
Станом на 10:30 до пікетувальників вийшов заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик та запросив 10 людей в залу для розмови.
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Під стінами Волинської ОДА мітингарі почали збиратися із самого ранку 11 листопада.
Люди вийшли, аби відстоювати своє право працювати під час карантину і врятувати бізнес, який, зі слів активістів, зазнає значних збитків, а то й взагалі змушений закриватися у зв'язку із обмеженнями, що діють в області та країні вцілому.
Станом на 10 ранку майже тисяча людей вийшли із плакатами біля ОДА та увімкнули колонку. Попередили, що в планах сьогодні ще йти під будівлю поліції.
Піцмайстер кафе «Scorini» Микола Киричук розповів, що сьогодні з їхнього закладу зібралося близько п'ятидесяти людей, працювати у закладі лишили мінімум, оскільки відвідувачів наразі дуже мало.
«Ми протестуємо проти карантину вихідного дня, адже люди хочуть їсти весь час, бізнес утискають. У будні кількість відвідувачів дуже зменшилася, на вихідних – більше. Саме тому ми й не хочемо, аби на вихідних заклади закривали», - говорить Микола.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Карантин вихідного дня: Степанов розповів, що працюватиме.
До слова, такі ж акції протесту відбуваються й у інших великих містах України.
Станом на 10:30 до пікетувальників вийшов заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик та запросив 10 людей в залу для розмови.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
За спиною податкова, сходіть заплатіть податки. А тоді мітингуйте
Карантин,карантин
митинг законий?поліция пора поповнити бюджет.дайте по 17000 грн штоафа цим підприемцям.
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