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У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку працівники готельно-ресторанного бізнесу вийшли на масовий пікет.

Під стінами Волинської ОДА мітингарі почали збиратися із самого ранку 11 листопада.

Люди вийшли, аби відстоювати своє право працювати під час карантину і врятувати бізнес, який, зі слів активістів, зазнає значних збитків, а то й взагалі змушений закриватися у зв'язку із обмеженнями, що діють в області та країні вцілому.

Станом на 10 ранку майже тисяча людей вийшли із плакатами біля ОДА та увімкнули колонку. Попередили, що в планах сьогодні ще йти під будівлю поліції.

Піцмайстер кафе «Scorini» Микола Киричук розповів, що сьогодні з їхнього закладу зібралося близько п'ятидесяти людей, працювати у закладі лишили мінімум, оскільки відвідувачів наразі дуже мало.

«Ми протестуємо проти карантину вихідного дня, адже люди хочуть їсти весь час, бізнес утискають. У будні кількість відвідувачів дуже зменшилася, на вихідних – більше. Саме тому ми й не хочемо, аби на вихідних заклади закривали», - говорить Микола.

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До слова, такі ж акції протесту відбуваються й у інших великих містах України.

Станом на 10:30 до пікетувальників вийшов заступник голови Волинської ОДА Анатолій Костик та запросив 10 людей в залу для розмови.

У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: страйк, Луцьк, підприємці, ресторатори, карантин
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Коментарі 3
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
За спиною податкова, сходіть заплатіть податки. А тоді мітингуйте
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Карантин,карантин
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митинг законий?поліция пора поповнити бюджет.дайте по 17000 грн штоафа цим підприемцям.
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