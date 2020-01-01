У Луцьку – масштабний мітинг під ОДА. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку працівники готельно-ресторанного бізнесу вийшли на масовий пікет.Під стінами Волинської ОДА мітингарі почали збиратися із самого ранку 11 листопада.Люди вийшли, аби відстоювати своє право працювати під час карантину і врятувати бізнес, який, зі слів активістів, зазнає значних збитків, а то й взагалі змушений закриватися у зв'язку із обмеженнями, що діють в області та країні вцілому.Станом на 10 ранку майже тисяча людей вийшли із плакатами біля ОДА та увімкнули колонку. Попередили, що в планах сьогодні ще йти під будівлю поліції.Піцмайстер кафе «Scorini»розповів, що сьогодні з їхнього закладу зібралося близько п'ятидесяти людей, працювати у закладі лишили мінімум, оскільки відвідувачів наразі дуже мало.«Ми протестуємо проти карантину вихідного дня, адже люди хочуть їсти весь час, бізнес утискають. У будні кількість відвідувачів дуже зменшилася, на вихідних – більше. Саме тому ми й не хочемо, аби на вихідних заклади закривали», - говорить Микола.До слова, такі ж акції протесту відбуваються й у інших великих містах України.Станом на 10:30 до пікетувальників вийшов заступник голови Волинської ОДАта запросив 10 людей в залу для розмови.