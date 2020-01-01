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Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився

Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився
Михайло Токарчук, який тривалий час очолював КП «Луцький клінічний пологовий будинок», написав заяву на звільнення.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.

У пологовому ж розповіли, що наразі виконувачем обов’язків директора є Сергій Сябрук, завідувач пологового відділення №2.

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Теги: Михайло Токарчук, пологовий, Луцьк, звільнення
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Коментарі 4
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з*їли все-таки. готуйтесь майбутні мами - будете тепер платити ігорю за все!
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Доконали і зацькували. Приплили, як на полотні Рєпіна.
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Сидів довго М.М.Токарчук та чекав остаточних результатів виборів. Думав, що може стане мером м. Луцька все ж таки Б.Шиба, бо там у них свої замутки. А тут раз і "обрізаніє", як кажуть "серпом по яйцях". Нічого не залишається, як піти з посади головного лікаря Луцького пологового будинку.
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він не звільнився з пологового. він працює у відділенні. в пологовому нормальний колектив та відносини між лікарями.
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