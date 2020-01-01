Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився

Михайло Токарчук, який тривалий час очолював КП «Луцький клінічний пологовий будинок», написав заяву на звільнення.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.



У пологовому ж розповіли, що наразі виконувачем обов’язків директора є Сергій Сябрук, завідувач пологового відділення №2.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який тривалий час очолював КП «Луцький клінічний пологовий будинок», написав заяву на звільнення.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердив керівник міського управління охорони здоров’яУ пологовому ж розповіли, що наразі виконувачем обов’язків директора є, завідувач пологового відділення №2.

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