Михайло Токарчук, який очолював луцький пологовий, звільнився
Сьогодні, 09:02
Михайло Токарчук, який тривалий час очолював КП «Луцький клінічний пологовий будинок», написав заяву на звільнення.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
У пологовому ж розповіли, що наразі виконувачем обов’язків директора є Сергій Сябрук, завідувач пологового відділення №2.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Інформацію підтвердив керівник міського управління охорони здоров’я Володимир Лотвін.
У пологовому ж розповіли, що наразі виконувачем обов’язків директора є Сергій Сябрук, завідувач пологового відділення №2.
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Коментарі 4
з*їли все-таки. готуйтесь майбутні мами - будете тепер платити ігорю за все!
Доконали і зацькували. Приплили, як на полотні Рєпіна.
Сидів довго М.М.Токарчук та чекав остаточних результатів виборів. Думав, що може стане мером м. Луцька все ж таки Б.Шиба, бо там у них свої замутки. А тут раз і "обрізаніє", як кажуть "серпом по яйцях". Нічого не залишається, як піти з посади головного лікаря Луцького пологового будинку.
він не звільнився з пологового. він працює у відділенні. в пологовому нормальний колектив та відносини між лікарями.
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