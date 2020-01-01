Підприємці-протестувальники вирушили під управління поліції у Луцьку
Сьогодні, 11:48
Підприємці та представники готельно-ресторанного бізнесу йдуть продовжувати акцію протесту, що стартувала під Волинською ОДА, до будівлі Головного управління Національної поліції області.
11 листопада люди вирішили гучно заявити про своє право законно працювати під час карантину.
Нагадаємо, протест стартував зранку під стінами ОДА, учасники вирішили продовжити його вже біля приміщення поліції.
Більше тисячі людей вишикувалися у колону й пішли по праву сторону від дороги у супроводі поліції.
Зазначимо, що заступники голови Волинської області вже вислухали ініціативну групу та прийняли звернення від активістів.
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11 листопада люди вирішили гучно заявити про своє право законно працювати під час карантину.
Нагадаємо, протест стартував зранку під стінами ОДА, учасники вирішили продовжити його вже біля приміщення поліції.
Більше тисячі людей вишикувалися у колону й пішли по праву сторону від дороги у супроводі поліції.
Зазначимо, що заступники голови Волинської області вже вислухали ініціативну групу та прийняли звернення від активістів.
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