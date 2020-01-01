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Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради

Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Депутаткою Волинської обласної ради від «Аграрної партії України» стане Ольга Левчук, за яку проголосували лише 36 людей.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Центральної виборчої комісії.

Ольга Левчук – головний бухгалтер приватного підприємства «Волиньспецекспорт». Вона отримає депутатський мандат за так званим єдиним виборчим списком місцевої організації «Аграрної партії України».

Пройти у Волиньраду їй дозволила п’ята позиція у єдиному виборчому списку й те, що жодного з кандидатів від партії не обрали депутатами у територіальних виборчих округах. Тож, Ольга Левчук, «заходить» у раду завдяки рейтингу партії та високій позиції у списку.

Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради


Цікавим є той факт, що лідер обласного осередку «Аргарної партії України» Ігор Волошенюк був у списку після Ольги Левчук. Його позиція у списку – шоста, тож він не стане депутатом облради. Як свідчать дані підсумкового протоколу обласної виборчої комісії, у свою підтримку на виборах він отримав 166 голосів. З яких мотивів список був сформований обласним осередком партії саме так – питання, що залишається відкритим.

Політолог Олександр Новосад зауважує, що саме особливості виборчої системи, за правилами якої відбувалися цьогорічні місцеві вибори, роблять можливими такі ситуації.

«Якщо ніхто з округу не проходить, але партія долає необхідний 5-відсотковий бар’єр, то «заходять» кандидати відповідно до єдиного списку по області. Тож, фактично – буде так, як вирішила партія», - каже політолог.


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Теги: Ольга Левчук, Аграрна партія України, Волиньрада, вибори, вибір редактора
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