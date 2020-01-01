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В Україні запровадили карантин вихідного дня

В Україні запровадили карантин вихідного дня
В Україні запровадити карантин вихідного дня для боротьби зі стрімким поширенням COVID-19. Він почне діяти від 14 листопада.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні 11 листопада.

Відтак, на вихідних будуть забороняти працювати розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам та непродуктовим магазинам, ТРЦ, а також проводити культурні заходи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 28 жовтня продовжив режим надзвичайної ситуації внаслідок пандемії коронавірусу в Україні до 31 грудня 2020 року. Режим був встановлений у березні 2020 року. 13 жовтня уряд продовжив адаптивний карантин та зонування в Україні до 31 грудня.

Нагадаємо, що зранку в Луцьку пройшла акція протесту представників ресторанного бізнесу та інших підприємців, які вимагали не застосовувати такі карантинні обмеження.

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Теги: карантин, вихідний
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