Влада Луцька шукатиме законний спосіб уникнути карантину вихідного дня у місті
Сьогодні, 16:14
Уряд запровадив карантин вихідного дня, який діятиме вже 14–15 листопада.
Зокрема, з 00:00 цієї суботи до 00:00 понеділка не працюватимуть заклади харчування (крім їжі на виніс), усі магазини (крім продуктових), ТРЦ, розважальні центри, спортзали, а також заборонене проведення масових заходів.
Про те, як влада у Луцьку відреагувала на таке рішення та що планують робити у місті, повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, Луцька міська рада вважає ці заходи «черговим необґрунтованим, неадекватним та вкрай сумнівним рішенням з точки зору ефективності в зменшенні захворюваності на коронавірус».
За його словами, такі заходи призведуть до серйозних збитків та проблем у великої кількості представників малого та середнього бізнесу, серйозним падінням доходів працівників галузей, які підпадають під заборону та значними незручностями для громадян.
«Замість того, щоб вводити такі заходи, уряду треба було протягом весни-літа ефективно використовувати кошти коронавірусного фонду та відкривати у містах тимчасові інфекційні госпіталі з розведенням кисневих точок та усім іншим, що необхідно для хворих на ковід, що потребують медичної допомоги», - написав Поліщук у своєму дописі на фейсбуці.
Він додав, що Луцькрада шукає можливості для того, щоб у місті законний спосіб уникнути карантину вихідного дня та дати підприємцям та підприємствам нормально працювати.
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Зокрема, з 00:00 цієї суботи до 00:00 понеділка не працюватимуть заклади харчування (крім їжі на виніс), усі магазини (крім продуктових), ТРЦ, розважальні центри, спортзали, а також заборонене проведення масових заходів.
Про те, як влада у Луцьку відреагувала на таке рішення та що планують робити у місті, повідомив радник Луцького міського голови Ігор Поліщук.
За його словами, Луцька міська рада вважає ці заходи «черговим необґрунтованим, неадекватним та вкрай сумнівним рішенням з точки зору ефективності в зменшенні захворюваності на коронавірус».
За його словами, такі заходи призведуть до серйозних збитків та проблем у великої кількості представників малого та середнього бізнесу, серйозним падінням доходів працівників галузей, які підпадають під заборону та значними незручностями для громадян.
«Замість того, щоб вводити такі заходи, уряду треба було протягом весни-літа ефективно використовувати кошти коронавірусного фонду та відкривати у містах тимчасові інфекційні госпіталі з розведенням кисневих точок та усім іншим, що необхідно для хворих на ковід, що потребують медичної допомоги», - написав Поліщук у своєму дописі на фейсбуці.
Він додав, що Луцькрада шукає можливості для того, щоб у місті законний спосіб уникнути карантину вихідного дня та дати підприємцям та підприємствам нормально працювати.
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