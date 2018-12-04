Як отримати студентську візу для навчання за кордоном *





Що це і для кого



Студентська віза – це дозвіл на навчання в іншій країні. Потрібна для здобуття вищої освіти, курсів мови тривалістю більше трьох місяців або підготовчих курсів при виші. Документ дозволяє легально перебувати в країні і навіть працювати офіційно. Без нього не можна заявитися з документами в університет або прорватися на поселення в гуртожиток.



Яка буває віза



Існує два види віз: довгострокова і короткострокова. Вони відрязняються за часом дії і правами, які дає кожна з віз. Бути до 6 місяців в країні дозволяє короткостроковий документ. Цього достатньо тільки для мовних курсів. Раніше вона стала б у пригоді і для подачі документів, співбесіди, але потреба відпала. Зараз ми радіємо безвізу. До речі, короткостроковий варіант не підлягає продовженню.



Довгострокова ж віза діє від пів року і до всього терміну навчання. Терміни встановлюють індивідуально. Документ дозволяє вчитися і легально підробляти. Збільшити термін дії такої візи можна в країні перебування, не повертаючись в Україну. Це стосується випадків, коли студент вже або ще вчиться. Якщо дозвіл видавали тільки на підготовку і мовні курси, потрібно звертатися в посольство.



Збираємо документи



Відразу скажемо: справа ця трудомістка й недешева. Офіційний список всього потрібного видасть за запитом посольство. Ми не будемо перераховувати всі документи, але вам знадобиться всіляке підтвердження: особистості, рівня мови, стану здоров'я, платоспроможності, оплати навчання і всіх консульських послуг. Може знадобитися мотиваційний лист. Якщо ви не сильні в цьому, скласти хорошу історію вам допоможе



Фінанси – складне питання



Невисокий рівень знання мови – не часта причина відмови. Все просто і примітивно, каменем спотикання практично завжди стають гроші. Абітурієнт або його батьки повинні подати в посольство виписку з банку, де на рахунку лежить певна сума. Рівень «достатності» для всіх держав різний, зазвичай це з десяток тисяч євро. Врахуйте, на цей момент навчання повинне бути оплачене, а залишок на рахунку не можна знімати відразу після подачі документів.



У деяких країнах студент повинен буде подавати таку виписку регулярно, та ще й рухи по рахунку контролюють. Це для того, щоб студент міг себе забезпечити на час навчання, а не йшов на нелегальну роботу замість університету.



Порятунок для небагатих – стипендія. Якщо вона покриває всі витрати учня, додаткових довідок не потрібно. Коли допомоги держави недостатньо, доведеться довести можливість покрити решту суми власними коштами. Сценарій реалістичний, але не варто розраховувати на всі 100%.



Як отримати студентську візу



Насамперед потрібно зібрати весь пакет документів. Тут важливо знати, які вимоги висуває посольство тієї чи іншої країни. Наприклад, для подачі візи в Німеччину потрібно здати дві копії документів і підписатися під дозволом на обробку персональних даних. Отже, виконуєте всі бюрократичні вимоги, разом з усіма копіями (можуть знадобитися переклади на іншу мову з апостилем), оригіналами приходите на прийом до посольства. Займаєте чергу, живу або за записом, варто перед тим з'ясувати. Після співбесіди потрібно здати відбитки пальців і отримати персональный ID, він допоможе відстежити результат прийому на сайті. Терміни очікування можуть підвести, тому що не збігаються із заявленими. Якщо в посольстві обіцяють дати відповідь за декілька тижнів, процес може розтягнутися і на місяць.



Готуємося до співбесіди



Якщо документи – це об'єктивна частина оцінки при подачі на візу, то особиста співбесіда – цілком суб'єктивна. Це означає, що можна підготуватися хоча б настільки, щоб скласти про себе позитивне враження. Отже, бажано:



- одягатися немов в офіс, ніякого пляжного стилю і іншого;

- підготувати та відрепетирувати промову про те, навіщо вам навчатися за кордоном;

- акцентувати, що повернетеся після навчання і будете служити на благо рідної країни. Можете показати на телефоні фото будинку, рідних і своїх домашніх улюбленців, щоб довести свої причини повернутися;

- відповідати просто і правдиво.



Мета всього цього – показати свою адекватність, вихованість і патріотичність.



Отже, результати – на руках. Дуже добре, якщо це підтвердження отримання візи. Якщо відмова, варто глянути на її причину. Якщо це помилки в документах, то виправляємо і оперативно повторюємо процедуру подачі. Іноді відповідь може бути «змазаною», коли між рядків читається халатне ставлення або упередженість. Тоді йдемо в консульство, пишемо в адміністрацію університету. Найчастіше їм такий галас ні до чого, тому це може спрацювати. Коли видадуть візу, можна приступати до подачі документів до навчального закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вступити до закордонного вузу – перша за складністю справа, отримання візи – друга. Абітурієнтам не варто забувати, що віза для українців іноді немов безпрограшна лотерея, в якій все-таки бувають ті, хто програв. Отже, поговоримо про те, як підготуватися до подачі документів, співбесіди і інших важливих справ. А також розглянемо, як виправити ситуацію в разі відмови.Студентська віза – це дозвіл на навчання в іншій країні. Потрібна для здобуття вищої освіти, курсів мови тривалістю більше трьох місяців або підготовчих курсів при виші. Документ дозволяє легально перебувати в країні і навіть працювати офіційно. Без нього не можна заявитися з документами в університет або прорватися на поселення в гуртожиток.Існує два види віз: довгострокова і короткострокова. Вони відрязняються за часом дії і правами, які дає кожна з віз. Бути до 6 місяців в країні дозволяє короткостроковий документ. Цього достатньо тільки для мовних курсів. Раніше вона стала б у пригоді і для подачі документів, співбесіди, але потреба відпала. Зараз ми радіємо безвізу. До речі, короткостроковий варіант не підлягає продовженню.Довгострокова ж віза діє від пів року і до всього терміну навчання. Терміни встановлюють індивідуально. Документ дозволяє вчитися і легально підробляти. Збільшити термін дії такої візи можна в країні перебування, не повертаючись в Україну. Це стосується випадків, коли студент вже або ще вчиться. Якщо дозвіл видавали тільки на підготовку і мовні курси, потрібно звертатися в посольство.Відразу скажемо: справа ця трудомістка й недешева. Офіційний список всього потрібного видасть за запитом посольство. Ми не будемо перераховувати всі документи, але вам знадобиться всіляке підтвердження: особистості, рівня мови, стану здоров'я, платоспроможності, оплати навчання і всіх консульських послуг. Може знадобитися мотиваційний лист. Якщо ви не сильні в цьому, скласти хорошу історію вам допоможе https://payforessay.net/ Невисокий рівень знання мови – не часта причина відмови. Все просто і примітивно, каменем спотикання практично завжди стають гроші. Абітурієнт або його батьки повинні подати в посольство виписку з банку, де на рахунку лежить певна сума. Рівень «достатності» для всіх держав різний, зазвичай це з десяток тисяч євро. Врахуйте, на цей момент навчання повинне бути оплачене, а залишок на рахунку не можна знімати відразу після подачі документів.У деяких країнах студент повинен буде подавати таку виписку регулярно, та ще й рухи по рахунку контролюють. Це для того, щоб студент міг себе забезпечити на час навчання, а не йшов на нелегальну роботу замість університету.Порятунок для небагатих – стипендія. Якщо вона покриває всі витрати учня, додаткових довідок не потрібно. Коли допомоги держави недостатньо, доведеться довести можливість покрити решту суми власними коштами. Сценарій реалістичний, але не варто розраховувати на всі 100%.Насамперед потрібно зібрати весь пакет документів. Тут важливо знати, які вимоги висуває посольство тієї чи іншої країни. Наприклад, для подачі візи в Німеччину потрібно здати дві копії документів і підписатися під дозволом на обробку персональних даних. Отже, виконуєте всі бюрократичні вимоги, разом з усіма копіями (можуть знадобитися переклади на іншу мову з апостилем), оригіналами приходите на прийом до посольства. Займаєте чергу, живу або за записом, варто перед тим з'ясувати. Після співбесіди потрібно здати відбитки пальців і отримати персональный ID, він допоможе відстежити результат прийому на сайті. Терміни очікування можуть підвести, тому що не збігаються із заявленими. Якщо в посольстві обіцяють дати відповідь за декілька тижнів, процес може розтягнутися і на місяць.Якщо документи – це об'єктивна частина оцінки при подачі на візу, то особиста співбесіда – цілком суб'єктивна. Це означає, що можна підготуватися хоча б настільки, щоб скласти про себе позитивне враження. Отже, бажано:- одягатися немов в офіс, ніякого пляжного стилю і іншого;- підготувати та відрепетирувати промову про те, навіщо вам навчатися за кордоном;- акцентувати, що повернетеся після навчання і будете служити на благо рідної країни. Можете показати на телефоні фото будинку, рідних і своїх домашніх улюбленців, щоб довести свої причини повернутися;- відповідати просто і правдиво.Мета всього цього – показати свою адекватність, вихованість і патріотичність.Отже, результати – на руках. Дуже добре, якщо це підтвердження отримання візи. Якщо відмова, варто глянути на її причину. Якщо це помилки в документах, то виправляємо і оперативно повторюємо процедуру подачі. Іноді відповідь може бути «змазаною», коли між рядків читається халатне ставлення або упередженість. Тоді йдемо в консульство, пишемо в адміністрацію університету. Найчастіше їм такий галас ні до чого, тому це може спрацювати. Коли видадуть візу, можна приступати до подачі документів до навчального закладу.

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