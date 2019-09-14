Волинська футболістка потребує коштів на операцію





Про це повідомили на сторінці футбольного клубу.



У одному з матчів Тетяна Аполоніна отримала травму - розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого колінного суглоба.

Вартість такої операції 25 000 тисяч гривень.



Всіх небайдужих просять допомогти футболістці та скинути кошти за номером рахунку 5168 7573 9432 9348.

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