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Волинська футболістка потребує коштів на операцію

Волинська футболістка потребує коштів на операцію
Футболістка володимир-волинської команди "Ладомир" Тетяна Аполлоніна потребує коштів на операцію.

Про це повідомили на сторінці футбольного клубу.

У одному з матчів Тетяна Аполоніна отримала травму - розрив передньої хрестоподібної зв’язки правого колінного суглоба.
Вартість такої операції 25 000 тисяч гривень.

Всіх небайдужих просять допомогти футболістці та скинути кошти за номером рахунку 5168 7573 9432 9348.
Волинська футболістка потребує коштів на операцію
Волинська футболістка потребує коштів на операцію

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Теги: футбол, травма, Ладомир, Тетяна Аполоніна, Володимир-Волинський
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