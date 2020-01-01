Без доступу до Інтернету та з решітками на вікнах: у дитбудинку у Рожищі виявили численні порушення
Сьогодні, 10:48
У притулку для дітей служби у справах дітей Волинської обласної ради, що у Рожищі, під час моніторингово візиту зафіксували численні порушення.
Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.
Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олена Прашко, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Волинській області Віталій Єлов та громадський монітор Антоній Мельник здійснили моніторинговий візит у заклад.
Вони звертали увагу на усунення порушень, виявлених під час попереднього візиту, який відбувся у 2018 році.
Від вихованців притулку нарікань на застосування щодо них неналежного та такого, що принижує людську гідність, видів поводження та покарання, не надходило.
Дітям надається медична та психологічна допомога. З 01 лютого 2018 року в притулку працює практичний психолог.
Забезпечено цілодобовий медичний супровід. Проводяться медичні огляди новоприбулих вихованців, за результатами яких персоналом медичного пункту виконуються медичні призначення лікарів.
Водночас не усунуто деякі порушення. Зокрема, не демонтовано стаціонарні решітки на вікнах, що є порушенням правил пожежної безпеки.
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Для забезпечення належного догляду та розвитку дітей не вистачає працівників. Зокрема, відсутня посада музичного керівника, що є актуальним, особливо в умовах ізоляції дітей та обмеження їх виходу за територію установи.
Не передбачено посади помічника кухаря. Кухар притулку зобов’язаний не лише готувати страви для п’ятиразового харчування, але й мити посуд. Ураховуючи, що у закладі одночасно може перебувати до 40 дітей, це може впливати на якість приготування страв та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
Наявний легковий автомобіль, але його технічний стан не відповідає вимогам щодо безпечного перевезення та транспортування дітей.
Районними служби у справах дітей не складаються індивідуальні програми соціального захисту дітей.
Не забезпечено навчання дітей в закладі середньої загальної освіти згідно з укладеним договором. Заняття з окремих предметів проводяться вихователями притулку в різновіковій групі.
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Не забезпечено зв'язок із зовнішнім світом – відсутній доступ до Інтернету та суттєво обмежено право користуватися мобільними телефонами.
За результатами моніторингового візиту будуть підготовлені листи до Волинської обласної державної адміністрації та керівника установи.
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Про це повідомляє Офіс Омбудсмана України.
Працівник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олена Прашко, регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого у Волинській області Віталій Єлов та громадський монітор Антоній Мельник здійснили моніторинговий візит у заклад.
Вони звертали увагу на усунення порушень, виявлених під час попереднього візиту, який відбувся у 2018 році.
Від вихованців притулку нарікань на застосування щодо них неналежного та такого, що принижує людську гідність, видів поводження та покарання, не надходило.
Дітям надається медична та психологічна допомога. З 01 лютого 2018 року в притулку працює практичний психолог.
Забезпечено цілодобовий медичний супровід. Проводяться медичні огляди новоприбулих вихованців, за результатами яких персоналом медичного пункту виконуються медичні призначення лікарів.
Водночас не усунуто деякі порушення. Зокрема, не демонтовано стаціонарні решітки на вікнах, що є порушенням правил пожежної безпеки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинським дитбудинком, у якому нібито домагалися дітей, займеться прокуратура
Для забезпечення належного догляду та розвитку дітей не вистачає працівників. Зокрема, відсутня посада музичного керівника, що є актуальним, особливо в умовах ізоляції дітей та обмеження їх виходу за територію установи.
Не передбачено посади помічника кухаря. Кухар притулку зобов’язаний не лише готувати страви для п’ятиразового харчування, але й мити посуд. Ураховуючи, що у закладі одночасно може перебувати до 40 дітей, це може впливати на якість приготування страв та дотримання санітарно-гігієнічних вимог.
Наявний легковий автомобіль, але його технічний стан не відповідає вимогам щодо безпечного перевезення та транспортування дітей.
Районними служби у справах дітей не складаються індивідуальні програми соціального захисту дітей.
Не забезпечено навчання дітей в закладі середньої загальної освіти згідно з укладеним договором. Заняття з окремих предметів проводяться вихователями притулку в різновіковій групі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: «Було чутно крики»: до притулку на Волині не впускали поліцію. ФОТО
Не забезпечено зв'язок із зовнішнім світом – відсутній доступ до Інтернету та суттєво обмежено право користуватися мобільними телефонами.
За результатами моніторингового візиту будуть підготовлені листи до Волинської обласної державної адміністрації та керівника установи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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