Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині





Але чи скасовували на Волині закохані пари головну подію свого життя - весілля, яку переважно планують на суботу та неділю? Про це Інформаційне агентство ВолиньPost розпитало тих, хто бере безпосередню участь в організації весіль.



Весільний фотограф Сергій Матвійчук розповів, що поки пари не скасовували жодної зйомки, запланованої на вихідні.



"Не скасовували фотосесії ні пари, ні компанії. Зізнаюся, що цього року набагато більше роботи, аніж у минулі роки. Набагато. Львів не закрили і нас, сподіваюся, теж", - зауважив фотомитець.



Луцький фотограф Андрій Тарасюк також каже, що на сьогодні жодна закохана пара не просила скасувати зйомку або ж перенести її на інший день.



За словами ведучого заходів Назара Пащука, загалом карантин різко вдарив у весільну сферу, забравши чимало клієнтів, зокрема у весільних ведучих.



"Роботи було значно менше, аніж раніше. Багато замовлень переносили або зовсім відміняли. Весільний сезон зараз закінчений", - прокоментував він.



Луцька майстриня зачісок та макіяжу Вікторія Королюк зазначила, що перенесень через карантин вихідного дня не було, адже у період карантину взагалі майже не було записів.



"Дуже відчувається загальний спад клієнтів. Карантин вплинув і на охочих навчатись візажу, бо люди заощаджують кошти. Активність була до виборів включно, після того клієнти боялись планувати весілля, адже переживали про можливе посилення карантину. І от сталось так, як гадалось", - поділилася Вікторія Королюк.



Бровістка та візажистка Олександра Андрійчук зізналася, що у вихідні відмінила запис лише одна наречена.



"За час карантину клієнтів стало значно менше, бо і святкувань поменшало. За 6 років моєї роботи такого не було", - сказала майстриня.



Зі слів Оксани Ковб, що "наводить красу" нареченим, поки записи через карантин вихідного дня не скасовували.



"На карантині, коли дозволили весілля, все стабілізувалось, було аналогічно стільки ж замовлень, як і до обмежень, можливо, і більше", - поділилася вона.



Директор рекреаційного комплексу "Рестпарк" Назар Гусак розповів, що заклад закриватимуть на вихідні. Щоправда, замовлень на проведення весіль уже немає. За його словами, рекреаційний комплекс тепер робитиме ставку на формат кейтерингу.



"Тобто, це не просто доставка їжі, наприклад, піци, суші чи бургерів. А повноцінне обслуговування приватних заходів із витонченими стравами", - додав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу українців ошелешила новина про запровадження урядом карантину вихідного дня з 14 листопада та скасування адаптивного карантину. І це попри масові протести рестораторів, працівників закладів харчування, підприємців . Хоч обмежувальні заходи прийняли на рівні держави, проте, наприклад, у Львові уже заявили, що локдауну на вихідних у місті не буде.Але чи скасовували на Волині закохані пари головну подію свого життя - весілля, яку переважно планують на суботу та неділю? Про церозпитало тих, хто бере безпосередню участь в організації весіль.Весільний фотографрозповів, що поки пари не скасовували жодної зйомки, запланованої на вихідні."Не скасовували фотосесії ні пари, ні компанії. Зізнаюся, що цього року набагато більше роботи, аніж у минулі роки. Набагато. Львів не закрили і нас, сподіваюся, теж", - зауважив фотомитець.Луцький фотографтакож каже, що на сьогодні жодна закохана пара не просила скасувати зйомку або ж перенести її на інший день.За словами ведучого заходів, загалом карантин різко вдарив у весільну сферу, забравши чимало клієнтів, зокрема у весільних ведучих."Роботи було значно менше, аніж раніше. Багато замовлень переносили або зовсім відміняли. Весільний сезон зараз закінчений", - прокоментував він.Луцька майстриня зачісок та макіяжузазначила, що перенесень через карантин вихідного дня не було, адже у період карантину взагалі майже не було записів."Дуже відчувається загальний спад клієнтів. Карантин вплинув і на охочих навчатись візажу, бо люди заощаджують кошти. Активність була до виборів включно, після того клієнти боялись планувати весілля, адже переживали про можливе посилення карантину. І от сталось так, як гадалось", - поділилася Вікторія Королюк.Бровістка та візажистказізналася, що у вихідні відмінила запис лише одна наречена."За час карантину клієнтів стало значно менше, бо і святкувань поменшало. За 6 років моєї роботи такого не було", - сказала майстриня.Зі слів, що "наводить красу" нареченим, поки записи через карантин вихідного дня не скасовували."На карантині, коли дозволили весілля, все стабілізувалось, було аналогічно стільки ж замовлень, як і до обмежень, можливо, і більше", - поділилася вона.Директор рекреаційного комплексу "Рестпарк"розповів, що заклад закриватимуть на вихідні. Щоправда, замовлень на проведення весіль уже немає. За його словами, рекреаційний комплекс тепер робитиме ставку на формат кейтерингу."Тобто, це не просто доставка їжі, наприклад, піци, суші чи бургерів. А повноцінне обслуговування приватних заходів із витонченими стравами", - додав він.

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