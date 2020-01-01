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Загибель патрульного в ДТП у Луцьку: винесли вирок його колезі, який заснув за кермом

Загибель патрульного в ДТП у Луцьку: винесли вирок його колезі, який заснув за кермом
Патрульному, який вранці 6 липня цього року під час виконання службових обов’язків заснув за кермом та спрямував автомобіль в електроопору, що спричинило смерть його колеги Олександра Волошина, винесли вирок.

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 9 листопада.

Суд встановив, що о 05:26 того дня, обвинувачений, будучи поліцейським взводу № 2 роти № 3 батальйону УПП у Волинській області, їдучи службовим автомобілем вулицею Володимирською, перебуваючи у стані стомленості, заснув, в результаті чого виїхав на бордюрний камінь та, продовжуючи рух тротуаром, передньою правою частиною автівки здійснив наїзд на електроопору.

У результаті ДТП його колега, згідно з висновком судово-медичної, отримав закриту черепно-мозкову травму, що супроводжувалась забоєм головного мозку із крововиливами під оболонки, що і стало причиною його смерті.

У суді патрульний повністю визнав свою вину, щиро розкаювався. Із вироку відомо також, що він виплатив родині 25 тисяч гривень на лікування свого колеги. Утім, лікарям не вдалося його врятувати.

Зрештою, суд вирішив визнати обвинуваченого винним та призначити покарання у виді позбавленням волі на 5 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки. Щоправда, його звільнять від позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 3 роки не вчинить нового злочину і виконуватиме покладені на нього обов’язки.

Нагадаємо, вранці 6 липня під час патрулювання на вулиці Володимирській у Луцьку службовий автомобіль патрульних врізався в електроопору. Олександр Волошин, який був на пасажирському сидінні, отримав травми, які, попри усі зусилля лікарів, виявилися несумісними з життям. У ніч на 7 липня патрульний, на жаль, помер, так і не прийшовши до тями.

У Олександра Волошина залишилися дружина на півторарічна донька.

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Теги: аварія у Луцьку, патрульні, вирок суду
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