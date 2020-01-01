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Уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня

Уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня
В Україні посилили обмежувальні заходи, запровадивши карантин вихідного дня, а також скасували зонування території. Нині в країні діє загальнонаціональний карантин.

Постанову №1100 від 11 листопада, яка вносить зміни до документу №641 від 22 липня, опублікували на сайті уряду 12 листопада.

Згідно зі змінами, нині в країні з опівночі суботи до опівночі понеділка діятиме карантин вихідного дня.

Поки заходи запроваджують з 14 до 30 листопада 2020 року.

На вихідних в Україні дозволяється:

- робота продуктових магазинів, аптек і ветеринарних аптек, АЗС, а також закладів торгівлі, де на 60% площі розміщуються продуктові магазини;
- діяльність фінансових установ, надання фінпослуг, а також перевезення валютних цінностей;
- робота поштових відділень;
- надання послуг з ремонту та техобслуговування транспорту;
- робота закладів з ремонтування техніки, побутових виробів.

У будні в Україні діятимуть обмеження, характерні для помаранчевої зони карантину.

Серед заборон – робота закладів громадського харчування з 22.00 до 7.00. Крім того, додаткові обмеження запроваджуються для театрів і кіно, спортзалів і басейнів, громадського транспорту.

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Теги: карантин, постанова
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