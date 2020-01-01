Уряд оприлюднив постанову про карантин вихідного дня





Постанову №1100 від 11 листопада, яка вносить зміни до документу №641 від 22 липня, опублікували на



Згідно зі змінами, нині в країні з опівночі суботи до опівночі понеділка діятиме карантин вихідного дня.



Поки заходи запроваджують з 14 до 30 листопада 2020 року.



На вихідних в Україні дозволяється:



- робота продуктових магазинів, аптек і ветеринарних аптек, АЗС, а також закладів торгівлі, де на 60% площі розміщуються продуктові магазини;

- діяльність фінансових установ, надання фінпослуг, а також перевезення валютних цінностей;

- робота поштових відділень;

- надання послуг з ремонту та техобслуговування транспорту;

- робота закладів з ремонтування техніки, побутових виробів.



У будні в Україні діятимуть обмеження, характерні для помаранчевої зони карантину.



Серед заборон – робота закладів громадського харчування з 22.00 до 7.00. Крім того, додаткові обмеження запроваджуються для театрів і кіно, спортзалів і басейнів, громадського транспорту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні посилили обмежувальні заходи, запровадивши карантин вихідного дня, а також скасували зонування території. Нині в країні діє загальнонаціональний карантин.Постанову №1100 від 11 листопада, яка вносить зміни до документу №641 від 22 липня, опублікували на сайті уряду 12 листопада.Згідно зі змінами, нині в країні з опівночі суботи до опівночі понеділка діятиме карантин вихідного дня.Поки заходи запроваджують з 14 до 30 листопада 2020 року.На вихідних в Україні дозволяється:- робота продуктових магазинів, аптек і ветеринарних аптек, АЗС, а також закладів торгівлі, де на 60% площі розміщуються продуктові магазини;- діяльність фінансових установ, надання фінпослуг, а також перевезення валютних цінностей;- робота поштових відділень;- надання послуг з ремонту та техобслуговування транспорту;- робота закладів з ремонтування техніки, побутових виробів.У будні в Україні діятимуть обмеження, характерні для помаранчевої зони карантину.Серед заборон – робота закладів громадського харчування з 22.00 до 7.00. Крім того, додаткові обмеження запроваджуються для театрів і кіно, спортзалів і басейнів, громадського транспорту.

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