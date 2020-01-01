У лісі на Волині – унікальна ботанічна пам'ятка природи. ФОТО





Це – «Сосна і дуб -1» та «Сосна і дуб- 2», –



Ботанічні пам’ятки цікаві тим, що сосна і дуб зрослися між собою гілкою і ростуть так уже більше 100 років.



В першій дерева зрослися між собою гілкою аж у трьох місцях.



Ще одна цікава особливість – ці дерева ростуть в одному й тому ж кварталі одного і того ж лісництва.



"Природа нашого краю унікальна та неповторна", - йдеться в дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві фантастичних пам’ятки природи місцевого значення є в Шацькому лісництві ДП «Шацьке УДЛГ».Це – «Сосна і дуб -1» та «Сосна і дуб- 2», – повідомляють в Шацькому лісництві.Ботанічні пам’ятки цікаві тим, що сосна і дуб зрослися між собою гілкою і ростуть так уже більше 100 років.В першій дерева зрослися між собою гілкою аж у трьох місцях.Ще одна цікава особливість – ці дерева ростуть в одному й тому ж кварталі одного і того ж лісництва."Природа нашого краю унікальна та неповторна", - йдеться в дописі.

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