У лісі на Волині – унікальна ботанічна пам'ятка природи. ФОТО
Сьогодні, 06:12
Дві фантастичних пам’ятки природи місцевого значення є в Шацькому лісництві ДП «Шацьке УДЛГ».
Це – «Сосна і дуб -1» та «Сосна і дуб- 2», – повідомляють в Шацькому лісництві.
Ботанічні пам’ятки цікаві тим, що сосна і дуб зрослися між собою гілкою і ростуть так уже більше 100 років.
В першій дерева зрослися між собою гілкою аж у трьох місцях.
Ще одна цікава особливість – ці дерева ростуть в одному й тому ж кварталі одного і того ж лісництва.
"Природа нашого краю унікальна та неповторна", - йдеться в дописі.
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Це – «Сосна і дуб -1» та «Сосна і дуб- 2», – повідомляють в Шацькому лісництві.
Ботанічні пам’ятки цікаві тим, що сосна і дуб зрослися між собою гілкою і ростуть так уже більше 100 років.
В першій дерева зрослися між собою гілкою аж у трьох місцях.
Ще одна цікава особливість – ці дерева ростуть в одному й тому ж кварталі одного і того ж лісництва.
"Природа нашого краю унікальна та неповторна", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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