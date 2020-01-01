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У лісі на Волині – унікальна ботанічна пам'ятка природи. ФОТО

У лісі на Волині – унікальна ботанічна пам'ятка природи. ФОТО
Дві фантастичних пам’ятки природи місцевого значення є в Шацькому лісництві ДП «Шацьке УДЛГ».

Це – «Сосна і дуб -1» та «Сосна і дуб- 2», – повідомляють в Шацькому лісництві.

Ботанічні пам’ятки цікаві тим, що сосна і дуб зрослися між собою гілкою і ростуть так уже більше 100 років.

В першій дерева зрослися між собою гілкою аж у трьох місцях.

Ще одна цікава особливість – ці дерева ростуть в одному й тому ж кварталі одного і того ж лісництва.

"Природа нашого краю унікальна та неповторна", - йдеться в дописі.

У лісі на Волині – унікальна ботанічна пам'ятка природи. ФОТО
У лісі на Волині – унікальна ботанічна пам'ятка природи. ФОТО

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Теги: дерева, пам'ятка, лісницво
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