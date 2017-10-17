У луцькому салоні краси – день благодійності: виручені за послуги гроші віддадуть на лікування онкохворого хлопчика





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла засновниця салону Тетяна Назарець.



За словами Тетяни Назарець, відбудеться день добрих справ 16 листопада. Виручені за послуги кошти спрямують на допомогу 10-річному лучанину Юрію Брузьдзинському.



Нагадаємо, 29 січня цього року лікарі з Білорусі поставили йому страшний діагноз –



Дитина потребує пересадки кісткового мозку. Загалом потрібно на лікування 210 тисяч доларів.



Родина маленького лучанина таких коштів немає, тож у студії краси "Perfect" вирішили допомогти. 16 листопада у салоні можна зробити стрижку, фарбування, укладку, зачіску, манікюр, педикюр, брови чи макіяж, цим самим внісши свою лепту у порятунок дитини.



Для запису звертайтеся за телефоном: 095 655 35 26. Або ж пишіть на сторінку студії в інстаграм:

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