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Де на Волині відбудуться повторні вибори 15 і 22 листопада

Де на Волині відбудуться повторні вибори 15 і 22 листопада
У деяких громадах на Волині 15 і 22 листопада відбудуться повторні вибори.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Так, вже 15-го листопада у Волинській області відбудеться другий тур виборів міського голови до Луцької міської ради та повторне голосування з виборів депутатів до Мар’янівської селищної, Литовезької, Копачівської та Доросинівської сільських рад. А 22-го листопада повторно обиратимуть депутатів Городищенської сільської та Устилузької міської рад.

Для прикладу, повторне голосування з виборів депутатів Устилузької міської ради призначили зважаючи на те, що у територіальному виборчому окрузі №3 в день голосування найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців набрали два кандидати у депутати. Тож їх включать у виборчий бюлетень, який даватимуть виборцям під час повторного голосування 22 листопада.

У Литовезькій ОТГ під час повторного повторного голосування обиратимуть трьох депутатів. Адже у виборчому окрузі № 1 Олена Касянчук, яка балотувалася на сільського голову та на депутата – одночасно пройшла, як на сільського голову – набравши найбільшу кількість голосів виборців, так і на депутата. Жінка відмовилася від депутатського мандату, тому Литовезька СТВК приняла рішення про проведення повторного голосування в даному виборчому окрузі. Окрім того, у виборчому окрузі № 4 цієї ж громади найбільшу та водночас однакову кількість голосів набрали три кандидати в депутати, тому і тут відбуватиметься повторне голосування.

У ЦВК наголошують, що, попри те, що напередодні уряд впровадив карантин вихідного дня, на організацію та проведення самих виборів карантинні обмеження не поширюються.

Правила безпеки на виборчій дільниці нічим не відрізнятимуться від тих, що були впроваджені під час першого туру 25 жовтня.

А саме:

- при вході на дільницю вимірюватимуть температуру,
- при вході та у самому приміщенні для голосування буде нанесена розмітка, яка вказуватиме на дотримання дистанції,
- усі учасники виборчого процесу мають бути в масках;
- будуть встановлені дезінфікуючі засоби для рук,
- окремі кабінки голосування для людей, що мають ознаки захворювання.

Нагадаємо, у неділю, 15 листопада, відбудеться другий тур виборів Луцького міського голови. У ньому візьмуть участь два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у першому турі, – Ігор Поліщук і Богдан Шиба.

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Теги: вибори, громади, Волинь
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