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Поліція Волині обіцяє складати протоколи на порушників карантину вихідного дня

Поліція Волині обіцяє складати протоколи на порушників карантину вихідного дня
11 листопада Кабінет міністрів України скасував адаптивний карантин – поділ на карантинні зони вже відмінено, натомість в Україні запровадили загальний карантин з «локдауном вихідного дня».

Тож на вихідних поліцейські контролюватимуть дотримання вимог, повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Адміністративні протоколи, як зазначає пресслужба поліцейських, вони складатимуть на тих порушників, які не виконуватимуть законних вимог.

«Є порушення, коли обійтися без адмінпротоколу неможливо. Це випадки, коли люди відверто ігнорують дотримання обмежувальних вимог, і неодноразові попередження їх не зупиняють», - зазначив керівник поліції Волині Юрій Крошко.

Тож закликають з розумінням поставитись до обмежувальних заходів.

Додають також, що з початку введення в дію карантинних заходів на території області правоохоронці скали понад тисячу адміністративних матеріалів про порушення карантину щодо людей та розпочали 4 кримінальних провадження.

До слова, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт направив листи начальнику Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрію Крошку та начальнику Управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Андрію Крутню, у яких закликав не вчиняти дій щодо притягнення до відповідальності підприємців та підприємств у випадку порушення ними постанови Кабінету Міністрів України щодо карантину вихідного дня.

Більше того, Луцькрада повідомила, що готує до подання позовну заяву до Київського окружного адміністративного суду щодо скасування постанови про карантин вихідного дня як такої, що суперечить чинному законодавству та Конституції України й суттєво порушує права підприємців та підприємств.

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Теги: карантин, Луцьк, поліція, протоколи
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