Чи працюватиме ринок у Рожищі та Нововолинську цими вихідними





Про це повідомив директор Нововолинського госпрозрахункового ринку Ігор Федоришин,



Під час засідання міської комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій директор ринку Ігор Федоришин поінформував, що учора з підприємцями дійшли згоди і ринок працюватиме у середу, четвер та п’ятницю. А вже сьогодні вранці йому надійшла пропозиція щодо встановлення інших днів роботи. За словами Ігоря Петровича, цієї суботи і неділі ринок функціонуватиме ще у звичному режимі. А за ці вихідні разом з підприємцями мають визначитися щодо режиму подальшої роботи.



Директор профспілкової організації працівників споживчої організації Рожищенського району Світлана Моргун у



Нагадаємо, у середу уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Згідно з рішенням, забороняється працювати розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам, непродуктовим магазинам, ринкам та ТРЦ, а також проводити культурні заходи.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральний ринок у Нововолинську, що на вулиці Героїв АТО, цими вихідними, 14-15 листопада, працюватиме у звичному режимі.Про це повідомив директор Нововолинського госпрозрахункового ринку йдеться на сайті міської ради.Під час засідання міської комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій директор ринку Ігор Федоришин поінформував, що учора з підприємцямиА вже сьогодні вранці йому надійшла пропозиція щодо встановлення інших днів роботи. За словами Ігоря Петровича, цієї суботи і неділі ринок функціонуватиме ще у звичному режимі. А за ці вихідні разом з підприємцями мають визначитися щодо режиму подальшої роботи.Директор профспілкової організації працівників споживчої організації Рожищенського району фейсбук-спільноті зазначила, що на Рожищенському базарі працюватимуть лише продовольчі та овочеві контейнери, м'ясний та молочний павільйони і ветеренарні аптеки.Нагадаємо, у середу уряд запровадив вЗгідно з рішенням, забороняється працювати розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам, непродуктовим магазинам, ринкам та ТРЦ, а також проводити культурні заходи.Головне фото - ілюстративне.

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