Чи працюватиме ринок у Рожищі та Нововолинську цими вихідними
Сьогодні, 18:38
Центральний ринок у Нововолинську, що на вулиці Героїв АТО, цими вихідними, 14-15 листопада, працюватиме у звичному режимі.
Про це повідомив директор Нововолинського госпрозрахункового ринку Ігор Федоришин, йдеться на сайті міської ради.
Під час засідання міської комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій директор ринку Ігор Федоришин поінформував, що учора з підприємцями дійшли згоди і ринок працюватиме у середу, четвер та п’ятницю. А вже сьогодні вранці йому надійшла пропозиція щодо встановлення інших днів роботи. За словами Ігоря Петровича, цієї суботи і неділі ринок функціонуватиме ще у звичному режимі. А за ці вихідні разом з підприємцями мають визначитися щодо режиму подальшої роботи.
Директор профспілкової організації працівників споживчої організації Рожищенського району Світлана Моргун у фейсбук-спільноті зазначила, що на Рожищенському базарі працюватимуть лише продовольчі та овочеві контейнери, м'ясний та молочний павільйони і ветеренарні аптеки.
Нагадаємо, у середу уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Згідно з рішенням, забороняється працювати розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам, непродуктовим магазинам, ринкам та ТРЦ, а також проводити культурні заходи.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив директор Нововолинського госпрозрахункового ринку Ігор Федоришин, йдеться на сайті міської ради.
Під час засідання міської комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій директор ринку Ігор Федоришин поінформував, що учора з підприємцями дійшли згоди і ринок працюватиме у середу, четвер та п’ятницю. А вже сьогодні вранці йому надійшла пропозиція щодо встановлення інших днів роботи. За словами Ігоря Петровича, цієї суботи і неділі ринок функціонуватиме ще у звичному режимі. А за ці вихідні разом з підприємцями мають визначитися щодо режиму подальшої роботи.
Директор профспілкової організації працівників споживчої організації Рожищенського району Світлана Моргун у фейсбук-спільноті зазначила, що на Рожищенському базарі працюватимуть лише продовольчі та овочеві контейнери, м'ясний та молочний павільйони і ветеренарні аптеки.
Нагадаємо, у середу уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Згідно з рішенням, забороняється працювати розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам, непродуктовим магазинам, ринкам та ТРЦ, а також проводити культурні заходи.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Померла працівник луцького коледжу
Сьогодні, 18:51
Чи працюватиме ринок у Рожищі та Нововолинську цими вихідними
Сьогодні, 18:38
У Луцьку шукають донорів із 2+ групою крові
Сьогодні, 17:49