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Чи працюватиме ринок у Рожищі та Нововолинську цими вихідними

Чи працюватиме ринок у Рожищі та Нововолинську цими вихідними
Центральний ринок у Нововолинську, що на вулиці Героїв АТО, цими вихідними, 14-15 листопада, працюватиме у звичному режимі.

Про це повідомив директор Нововолинського госпрозрахункового ринку Ігор Федоришин, йдеться на сайті міської ради.

Під час засідання міської комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій директор ринку Ігор Федоришин поінформував, що учора з підприємцями дійшли згоди і ринок працюватиме у середу, четвер та п’ятницю. А вже сьогодні вранці йому надійшла пропозиція щодо встановлення інших днів роботи. За словами Ігоря Петровича, цієї суботи і неділі ринок функціонуватиме ще у звичному режимі. А за ці вихідні разом з підприємцями мають визначитися щодо режиму подальшої роботи.

Директор профспілкової організації працівників споживчої організації Рожищенського району Світлана Моргун у фейсбук-спільноті зазначила, що на Рожищенському базарі працюватимуть лише продовольчі та овочеві контейнери, м'ясний та молочний павільйони і ветеренарні аптеки.

Нагадаємо, у середу уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Згідно з рішенням, забороняється працювати розважальним закладам, ресторанам, кафе, спортзалам, непродуктовим магазинам, ринкам та ТРЦ, а також проводити культурні заходи.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Нововолинськ, Рожище, карантин вихідного дня
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