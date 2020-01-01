Волинські письменники роздяглися для календаря
Сьогодні, 17:49
В Україні випустять календар з оголеними сучасними письменниками “Literature illustrated”.
Серед них – лідер гурту “Фіолет” Сергій Мартинюк та Павло Коробчук, про це останній повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Календар “Literature illustrated” 2021 – спеціальний проєкт з промоції читання та підняття рівня обізнаності про сучасних українських авторів від Літературної агенції OVO. Авторський прибуток з продажу календарів піде на закупівлю книжок для бібліотек та лікарень України.
В календарі представлені: Валерій Ананьєв, Сергій Демчук, Павло Дерев’янко, Сергій Жадан, Павло Коробчук, Сергій “Колос” Мартинюк, Павло Матюша, Андрій Новік, Артем Чех, Мартин Якуб, Віктор Янкевич, Петро Яценко.
Замовити календар можна тут.
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Серед них – лідер гурту “Фіолет” Сергій Мартинюк та Павло Коробчук, про це останній повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Календар “Literature illustrated” 2021 – спеціальний проєкт з промоції читання та підняття рівня обізнаності про сучасних українських авторів від Літературної агенції OVO. Авторський прибуток з продажу календарів піде на закупівлю книжок для бібліотек та лікарень України.
В календарі представлені: Валерій Ананьєв, Сергій Демчук, Павло Дерев’янко, Сергій Жадан, Павло Коробчук, Сергій “Колос” Мартинюк, Павло Матюша, Андрій Новік, Артем Чех, Мартин Якуб, Віктор Янкевич, Петро Яценко.
Замовити календар можна тут.
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Коментарі 2
А де маски? Гордони мабуть маєте.
А де маски? Гордони мабуть маєте.
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