Волинські письменники роздяглися для календаря





Серед них – лідер гурту “Фіолет” Сергій Мартинюк та Павло Коробчук, про це останній повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.



Календар “Literature illustrated” 2021 – спеціальний проєкт з промоції читання та підняття рівня обізнаності про сучасних українських авторів від Літературної агенції OVO. Авторський прибуток з продажу календарів піде на закупівлю книжок для бібліотек та лікарень України.



В календарі представлені: Валерій Ананьєв, Сергій Демчук, Павло Дерев’янко, Сергій Жадан, Павло Коробчук, Сергій “Колос” Мартинюк, Павло Матюша, Андрій Новік, Артем Чех, Мартин Якуб, Віктор Янкевич, Петро Яценко.



Замовити календар можна

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