Працівники Варшавського ринку обурені, що їм не дають працювати

Працівники Варшавського ринку скаржаться на те, що перешкоджають їх законному праву на працю через карантин вихідного дня.Про церозповіли підприємці ринку.За словами одного з працівників ринку, адміністрація закрила ворота, щоб на місці не здійснювали торгівлю, котра заборонена через введення обмежень у зв'язку з карантином вихідного дня."Люди зайшли на територію, бо мають законний доступ до своїх контейнерів. Деякі підприємці, що розташували свої точки поблизу дороги, працюють, ніхто їм нічого не забороняв", - каже очевидець.Станом на 10:50 поліції на місці немає.