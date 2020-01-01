Працівники Варшавського ринку обурені, що їм не дають працювати
Сьогодні, 10:51
Працівники Варшавського ринку скаржаться на те, що перешкоджають їх законному праву на працю через карантин вихідного дня.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли підприємці ринку.
За словами одного з працівників ринку, адміністрація закрила ворота, щоб на місці не здійснювали торгівлю, котра заборонена через введення обмежень у зв'язку з карантином вихідного дня.
"Люди зайшли на територію, бо мають законний доступ до своїх контейнерів. Деякі підприємці, що розташували свої точки поблизу дороги, працюють, ніхто їм нічого не забороняв", - каже очевидець.
Станом на 10:50 поліції на місці немає.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли підприємці ринку.
За словами одного з працівників ринку, адміністрація закрила ворота, щоб на місці не здійснювали торгівлю, котра заборонена через введення обмежень у зв'язку з карантином вихідного дня.
"Люди зайшли на територію, бо мають законний доступ до своїх контейнерів. Деякі підприємці, що розташували свої точки поблизу дороги, працюють, ніхто їм нічого не забороняв", - каже очевидець.
Станом на 10:50 поліції на місці немає.
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