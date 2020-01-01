Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з перших 10 ДВК
Сьогодні, 22:14
У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Приблизно о 21:00 15 листопада сюди привезли перші протоколи з дільниць. Станом на 22:00 оголосили результати голосування на десяти дільницях.
Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.
Оголосили, зокрема, протоколи таких ДВК:
№ 070497 (с. Богушівка);
№ 070498 (с. Тарасове);
№ 071062 (м. Луцьк – вул. Брюллова, вул. Верещагіна, просп. Відродження 5, 8–10А, 12–14Б;);
№ 070496 (с. Боголюби);
№ 071103 (КП "Луцька міська клінічна лікарня");
№ 070488 (с. Брище);
№ 070526 (с. Сьомаки);
№ 071063 (м. Луцьк – вул. Захарова 2, 4–10; вул. Митрополита Андрея Шептицького 31–43; вул. Петра Маха 11, 13, 21, 32–52; вул. Щусева, просп. Відродження 7);
№ 070520 (с. Княгининок, с. Моташівка);
№ 071099 (КП "Волинська обласна інфекційна лікарня").
За офіційними підрахунками голосів на 10 вказаних ДВК результат кандидатів на посаду Луцького міського голови такий: Ігор Поліщук - 1153 голосів, Богдан Шиба - 881 голос.
Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.
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Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.
Оголосили, зокрема, протоколи таких ДВК:
№ 070497 (с. Богушівка);
№ 070498 (с. Тарасове);
№ 071062 (м. Луцьк – вул. Брюллова, вул. Верещагіна, просп. Відродження 5, 8–10А, 12–14Б;);
№ 070496 (с. Боголюби);
№ 071103 (КП "Луцька міська клінічна лікарня");
№ 070488 (с. Брище);
№ 070526 (с. Сьомаки);
№ 071063 (м. Луцьк – вул. Захарова 2, 4–10; вул. Митрополита Андрея Шептицького 31–43; вул. Петра Маха 11, 13, 21, 32–52; вул. Щусева, просп. Відродження 7);
№ 070520 (с. Княгининок, с. Моташівка);
№ 071099 (КП "Волинська обласна інфекційна лікарня").
За офіційними підрахунками голосів на 10 вказаних ДВК результат кандидатів на посаду Луцького міського голови такий: Ігор Поліщук - 1153 голосів, Богдан Шиба - 881 голос.
Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Де ті села в Луцьку взялися?
Ой будеш брат должен))
Із 170 тис. виборців проголосувала четверта частина, ну десь біля 40-45 тис. Якщо кандидати йдуть ноздря в ноздрю - то переможець отримає десь 20-25 тис голосів. Якщо врахувати, що цілий Луцьк із завойованими селами десь має біля 250 тис. жителів, а сам Луцьк десь біля 220 тис. - то виходить, шо всього десять процентів громадян свою волею нав'яжуть нам отого бургомістра, чи мера, чи голову, чи то ше якусь частину тіла ! Та такі вибори і визнавати то не можна, а треба робити нові ! Бо то вже тоді отого обраного навіть головою тяжко назвати !
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