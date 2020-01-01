Вибори мера Луцька: оголосили офіційні результати з перших 10 ДВК





Про це повідомляє кореспондент Інформаційного агентства ВолиньPost, який перебуває на засіданні.



Оголосили, зокрема, протоколи таких ДВК:

№ 070497 (с. Богушівка);

№ 070498 (с. Тарасове);

№ 071062 (м. Луцьк – вул. Брюллова, вул. Верещагіна, просп. Відродження 5, 8–10А, 12–14Б;);

№ 070496 (с. Боголюби);

№ 071103 (КП "Луцька міська клінічна лікарня");

№ 070488 (с. Брище);

№ 070526 (с. Сьомаки);

№ 071063 (м. Луцьк – вул. Захарова 2, 4–10; вул. Митрополита Андрея Шептицького 31–43; вул. Петра Маха 11, 13, 21, 32–52; вул. Щусева, просп. Відродження 7);

№ 070520 (с. Княгининок, с. Моташівка);

№ 071099 (КП "Волинська обласна інфекційна лікарня").



За офіційними підрахунками голосів на 10 вказаних ДВК результат кандидатів на посаду Луцького міського голови такий: Ігор Поліщук - 1153 голосів, Богдан Шиба - 881 голос.



Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні Луцької міської ради триває засідання Луцької міської територіальної виборчої комісії. Приблизно о 21:00 15 листопада сюди привезли перші протоколи з дільниць. Станом на 22:00 оголосили результати голосування на десяти дільницях.Про це повідомляє кореспондент, який перебуває на засіданні.Оголосили, зокрема, протоколи таких ДВК:№ 070497 (с. Богушівка);№ 070498 (с. Тарасове);№ 071062 (м. Луцьк – вул. Брюллова, вул. Верещагіна, просп. Відродження 5, 8–10А, 12–14Б;);№ 070496 (с. Боголюби);№ 071103 (КП "Луцька міська клінічна лікарня");№ 070488 (с. Брище);№ 070526 (с. Сьомаки);№ 071063 (м. Луцьк – вул. Захарова 2, 4–10; вул. Митрополита Андрея Шептицького 31–43; вул. Петра Маха 11, 13, 21, 32–52; вул. Щусева, просп. Відродження 7);№ 070520 (с. Княгининок, с. Моташівка);№ 071099 (КП "Волинська обласна інфекційна лікарня").За офіційними підрахунками голосів на 10 вказаних ДВК результат кандидатів на посаду Луцького міського голови такий:голосів,голос.Оголошення протоколів ДВК у міськраді триває.

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