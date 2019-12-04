Двоє лучанок, що мають по 6 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»

Олені Зуб та Олені Сич - можуть присвоїти почесне звання "Мати-героїня".



Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.



Зуб Олена працювала «НПТ Каскад» диспетчером, нині домогосподарка. Народила та виховує шістьох дітей.



Олена Сич працювала соціальним працівником з догляду за непрацездатними громадянами. Нині домогосподарка, перебуває по догляду за дітьми, так як двоє чад є особами з інвалідністю. Народила та виховує шістьох дітей.







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