вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Двоє лучанок, що мають по 6 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»

Двоє лучанок, що мають по 6 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»
Двом мешканкам Луцька - Олені Зуб та Олені Сич - можуть присвоїти почесне звання "Мати-героїня".

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

Зуб Олена працювала «НПТ Каскад» диспетчером, нині домогосподарка. Народила та виховує шістьох дітей.

Олена Сич працювала соціальним працівником з догляду за непрацездатними громадянами. Нині домогосподарка, перебуває по догляду за дітьми, так як двоє чад є особами з інвалідністю. Народила та виховує шістьох дітей.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мати-героїня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині господарі переорювали город і знайшли 25 авіабомб
Сьогодні, 15:07
Озброєний злодій погрожував підірвати магазин на Львівщині. ФОТО
Сьогодні, 14:52
Двоє лучанок, що мають по 6 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»
Сьогодні, 14:39
У Польщі на будівництві складів загинув українець
Сьогодні, 14:11
Волинський рибпатруль виявив за місяць майже пів сотні випадків браконьєрства
Сьогодні, 13:51
Схожі новини
Лучанка, що виховує 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею Лучанка, що виховує 6 дітей, може стати матір’ю-героїнею
04 грудень, 2019, 17:42
Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею
15 серпень, 2019, 18:26
Лучанка, яка виховала 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею» Лучанка, яка виховала 5 дітей, може стати «Матір’ю-героїнею»
15 серпень, 2018, 10:17
Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому
Сьогодні, 15:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин, який скоїв смертельну аварію у Заборолі, сяде в тюрму
Сьогодні, 16:01
 0
У Рівному під час руху загорівся ВMW. ФОТО
Сьогодні, 15:52
 0
На Волині п'яниця-пенсіонер, який обікрав колишню дружину, втрапив за ґрати
Сьогодні, 15:26
 0
Михайло Токарчук залишиться працювати гінекологом у луцькому пологовому
Сьогодні, 15:23
 0
На Волині господарі переорювали город і знайшли 25 авіабомб
Сьогодні, 15:07
 0
Медіа
відео
1/8