Двоє лучанок, що мають по 6 дітей, можуть стати «матерями-героїнями»
Сьогодні, 14:39
Двом мешканкам Луцька - Олені Зуб та Олені Сич - можуть присвоїти почесне звання "Мати-героїня".
Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Зуб Олена працювала «НПТ Каскад» диспетчером, нині домогосподарка. Народила та виховує шістьох дітей.
Олена Сич працювала соціальним працівником з догляду за непрацездатними громадянами. Нині домогосподарка, перебуває по догляду за дітьми, так як двоє чад є особами з інвалідністю. Народила та виховує шістьох дітей.
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Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.
Зуб Олена працювала «НПТ Каскад» диспетчером, нині домогосподарка. Народила та виховує шістьох дітей.
Олена Сич працювала соціальним працівником з догляду за непрацездатними громадянами. Нині домогосподарка, перебуває по догляду за дітьми, так як двоє чад є особами з інвалідністю. Народила та виховує шістьох дітей.
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