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Церкву на Волині, за яку прихожани воювали 2 роки, передали ПЦУ

Церкву на Волині, за яку прихожани воювали 2 роки, передали ПЦУ
Будівлю Свято-Михайлівського храму в селі Біличі Іваничівського району передали в користування релігійній громаді Православної церкви України.

Відповідне розпорядження голови Волинської ОДА, датоване 13 листопада, підписав перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко, інформує ІА "Волинські новини".

У документі йдеться, що культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 140-Вл), яка розташована у селі Біличі Іваничівського району Волинської області, передають у постійне безоплатне користування для релігійних потреб Свято-Михайлівській релігійній громаді Православної церкви України села Біличі. Розпорядження видане на звернення настоятеля місцевої Свято-Михайлівської релігійної громади Православної церкви України.

Нагадаємо, у лютому 2019 року релігійна громада села Біличі проголосувала за перехід до ПЦУ та місцевий священик на збори не прийшов. Релігійну ромаду перереєстрували, проте інша сторона подала до суду. З тих пір, два роки у громаді точились суперечки, кому має належати місцевий храм – Свято-Михайлівська церква.

26-го вересня цього року на території храму стався конфлікт між прихожанами ПЦУ та УПЦ. Одні хотіли потрапити до храму, інші їх не пускали. В результаті на місце викликали поліцію, яка опечатала приміщення. Наступного дня богослужіння відбулося біля зачинених дверей храму.

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Теги: Іваничівський район, ПЦУ, церковний конфлікт
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Коментарі 3
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Краще б ці вояки-пцушники вже будувати щось почали,а то яка "церква" такі і прихожани. Храми відвойовують,а ні служити ні ходити туди немає кому.
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Мордаті правосєки проти стареньких бабульок.
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