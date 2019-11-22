Церкву на Волині, за яку прихожани воювали 2 роки, передали ПЦУ





Відповідне розпорядження голови Волинської ОДА, датоване 13 листопада, підписав перший заступник голови ОДА Сергій Мовенко, інформує



У документі йдеться, що культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 140-Вл), яка розташована у селі Біличі Іваничівського району Волинської області, передають у постійне безоплатне користування для релігійних потреб Свято-Михайлівській релігійній громаді Православної церкви України села Біличі. Розпорядження видане на звернення настоятеля місцевої Свято-Михайлівської релігійної громади Православної церкви України.



Нагадаємо, у лютому 2019 року релігійна громада села Біличі проголосувала за перехід до ПЦУ та місцевий священик на збори не прийшов. Релігійну ромаду перереєстрували, проте інша сторона подала до суду. З тих пір, два роки у громаді точились суперечки, кому має належати місцевий храм – Свято-Михайлівська церква.



26-го вересня цього року на території храму стався конфлікт між прихожанами ПЦУ та УПЦ. Одні хотіли потрапити до храму, інші їх не пускали. В результаті на місце викликали поліцію, яка опечатала приміщення. Наступного дня богослужіння відбулося біля зачинених дверей храму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівлю Свято-Михайлівського храму в селі Біличі Іваничівського району передали в користування релігійній громаді Православної церкви України.Відповідне розпорядження голови Волинської ОДА, датоване 13 листопада, підписав перший заступник голови ОДА, інформує ІА "Волинські новини" У документі йдеться, що культову споруду, пам’ятку архітектури місцевого значення (охоронний № 140-Вл), яка розташована у селі Біличі Іваничівського району Волинської області, передають у постійне безоплатне користування для релігійних потреб Свято-Михайлівській релігійній громаді Православної церкви України села Біличі. Розпорядження видане на звернення настоятеля місцевої Свято-Михайлівської релігійної громади Православної церкви України.Нагадаємо, у лютому 2019 року релігійна громада села Біличі проголосувала за перехід до ПЦУ та місцевий священик на збори не прийшов. Релігійну ромаду перереєстрували, проте інша сторона подала до суду. З тих пір, два роки у громаді точились суперечки, кому має належати місцевий храм – Свято-Михайлівська церква.26-го вересня цього року на території храму стався конфлікт між прихожанами ПЦУ та УПЦ. Одні хотіли потрапити до храму, інші їх не пускали. В результаті на місце викликали поліцію, яка опечатала приміщення. Наступного дня богослужіння відбулося біля зачинених дверей храму.

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