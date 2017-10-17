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День благодійності: виручені за послуги гроші у луцькому салоні краси передали онкохворому хлопчику

День благодійності: виручені за послуги гроші у луцькому салоні краси передали онкохворому хлопчику
У луцькій студії краси "Perfect", що на вулиці Липинського, 11, провели день благодійності, у рамках якого збирали гроші на лікування онкохворого маленького лучанина Юрія Брузьдзинського.

За послуги вдалося виручити 10 500 гривень, які перерахували рідним Юрія. Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла засновниця салону Тетяна Назарець.

29 січня цього року лікарі з Білорусі поставили йому страшний діагноз – гострий лімфобластний лейкоз (рецидив).

Дитина потребує пересадки кісткового мозку. Загалом потрібно на лікування 210 тисяч доларів.

Родина маленького лучанина таких коштів немає, тож у студії краси "Perfect" вирішили допомогти.

За словами Тетяни Назарець, клієнти були приємно вражені, що у студії вирішили влаштувати день благодійності з власної ініціативи.

"Люди думали, що нас попросили це зробити, але це була наша ініціатива. Просто хочеться робити добрі справи", - зауважила вона. До слова, найпопулярнішою послугою у день благодійності став манікюр.

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Теги: день благодійності, студія краси, допомога, Луцьк, варте уваги
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