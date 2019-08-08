Помер керівник Гнідавського цукрового заводу

Сьогодні, 17 листопада, перестало битися серце голови правління Гнідавського цукрового заводуПро це повідомили на офіційному сайті заводу."Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій його душі. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна і світла пам’ять йому. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Ростислава Павловича!" - йдеться у повідомленні колективу Прат «Гнідавський цукровий завод».також висловлює щирі співчуття рідним померлого.