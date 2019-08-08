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Помер керівник Гнідавського цукрового заводу

Помер керівник Гнідавського цукрового заводу
Сьогодні, 17 листопада, перестало битися серце голови правління Гнідавського цукрового заводу Ростислава Павловича Новосада.

Про це повідомили на офіційному сайті заводу.

"Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Він жив, радів світу, людям, що оточували його. У скорботі низько схиляємо голови, молимося за упокій його душі. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме його світлу та щиру душу в Царство Небесне. Вічна і світла пам’ять йому. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Ростислава Павловича!" - йдеться у повідомленні колективу Прат «Гнідавський цукровий завод».

Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює щирі співчуття рідним померлого.

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Теги: Ростислав Новосад, смерть, співчуття, цукровий завод
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